Rođendanska slavlja većina obožava, a kad se slavi 90 godina - postaje još zanimljivije. Upravo je dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Miljenko i Dobrila proslavio ovu zavidnu brojku. Na slavlju je nastupala grupa Magazin, što ne čudi jer je pjevačica Andrea Šušnjara za vrijeme lockdowna radila s ovom djecom. Kako se Andrea snašla u ulozi tete, kako su je djeca dočekala te što je nedavno radila u Italiji, pogledajte u prilogu In magazina.

Iako je u ovim prostorijama Andrea naučila da joj se obraćaju s teta - na proslavi 90. rođendana dječjeg doma Miljenko i Dobrila, ipak je bila u ulozi pjevačice.



"Ovde se osjećam nekako doslovno ka doma, među svojima. To su moja djeca tako da mi je bio stvarno gušt s njima zapjevati i malo im uveličati ovu njihovu proslavu. Ja sam radila na odjelu predškolske djece od 3 do 7 godina i oni ne znaju za mene kao pjevačicu, oni su me upoznali kao tetu. Mislim da su se danas malo iznenadili, vidjela sam im na licima kao vaaauu ona pjeva", priča Jelena.



Pjevala je Andrea i ovog ljeta, iako ne u onoj mjeri kako je Grupa Magazin naučila. Koncerti su se odgađali ili pak otkazivali, s obzirom na preporuke mjera. Odluka je grupe da ipak do nove godine neće izlaziti s novom pjesmom, ali ni dugoočekivanim albumom.



"Ja sam inače u Grupi Magazin preko 11 godina i ja sam najdugovječnija pjevačica ali mislim da imam najmanje pjesama. Imam jedan album - jedan ali vrijedan. Ali ne žuri mi se nigdje, hvala Bogu. Samo bi voljela da imam mrvicu više pjesama'', priznala je.



Nedavno je Andrea odlučila počastiti se putovanjem u Italiju jer, kaže, Rim je uvijek dobra ideja.



"Ponovno sam obišla ove sve turističke znamenitosti, otišla malo u Vatikan, pomolila se tako da mi je baš dobro došao taj mali izlet u Rim. U Rimu sam bila prije 17 godina, išla sam još u srednju školu skupa s Katoličkom mladeži. Ovaj put sam otišla turistički i naravno da sam tada ubacila novčić u Fontanu di Trevi da se moram vratiti u Rim. Tako da se taj jedan euro isplatio, sad sam opet otišla i ubacila dva'', otkrila je.



Iako ističe da, što se tiče ljubavi, solira i to joj trenutačno najviše odgovara, postavlja se pitanje je li joj za oko zapeo koji Talijan…



"Talijani kao Talijani, muškarci su previše feminizirani, niskog su rasta, svi su u nekim uskim majičicama tako da meni se to baš i ne sviđa pa nisam gledala Talijane, haha. U biti malo sam se opametila i nema više imam dečka - nemam dečka, umorila sam se od svega toga, ne tražim nikoga, lipo mi je. Živim sama imam svog psića i macu i odlično nam je", priznaje.



Iako se koncerti ponovno održavaju, Andrea ističe kako uvijek postoji opcija ponovnog rada s djecom jer, kaže, to joj je velika ljubav.



"Pitaju me teto kad ćeš se vratit jesi li došla ovdje radit i moram ih doći ponovno obavezno posjetit zato što je to jedna ljubav koja je jednostavno obostrana i ja se nadam da će trajati dugi niz godina", kaže Andrea.

