Grupa Magazin okupila se u glazbenom studiju, no povod ovog puta nije bilo snimanje nove pjesme, već iznenađenje za obožavatelje iz daleke Australije. O čemu se točno radi, kako Andrea Komentira cjelokupnu situaciju na glazbenoj sceni te kako je ona iskoristila vrijeme bez nastupa, otkriva Hrvoje Krolo.

"Odlučili smo počastiti naše drage prijatelje Hrvate u Australiji koji imaju svoj Croctober fest, koji će se ove godine zbog iznimnih uvjeta i korone održati online. Drago nam je da smo dio njihova programa i samo za njih smo uživo odsvirali tri pjesme koje oni jako dobro znaju i vole, ja se nadam da će im se svidjeti", ispričala je Andrea Šušnjara.



Upravo je posjet Australiji za Grupu Magazin bio posljednje putovanje prije krize uzrokovane koronom. Andreu vežu predivna sjećanja na tu turneju, posebno zbog ljudi koje su upoznali tamo. Poslovno gostoprimstvo preraslo je u veliko prijateljstvo. No pjevačica ističe da su joj se u sjećanje urezale mnoge situacije.



"Tako smo recimo putovali tri dana, imali smo neku čudnovatu rutu preko koje smo dolazili u Australiju. Sve moje haljine koje sam pripremila za nastupe, sve je bilo izgubljeno. Nisam imala svoje stvari, morala sam ići kupovati četkicu za zube, bila sam bez šminke. Ali to je na kraju sve smiješno i zabavno i to nas uvijek još poveže", govori pjevačica.



Broj nastupa, kao i kod većine glazbenika, ovog ljeta može se nabrojiti na prste jedne ruke. Upravo zbog tog razloga pjevači su se okrenuli nekim drugim poslovima. Andrea je diplomirala predškolski odgoj i priznaje da bi voljela raditi u struci.



"Imam diplomu koja mi doma skuplja prašinu u regalu, pokrivena je babinim miljetićem. Došla sam po nju kući kod mame i ona je bila presretna. Kažem joj: 'Zašto si sretna? Pa ne pjevam nigdje, nemam posao.' A ona: 'Znala sam ja da će tebi to kad-tad trebati.' Mama je uvijek govorila, samo škola neće ti pjevanje dati kruha, uči, uči, i sad ona misli da je napokon u pravu'', priča Andrea.



Ljetno vrijeme Andrea je većinom koristila kupanjem u moru i druženjem s dečkom Markom, čije je slike počela češće objavljivati na društvenim mrežama.



"Dečko je, naravno, bio uz mene i stvarno smo proveli lijepo, romantično ljeto. Marko ne voli da ga spominjem uopće u medijima. Ne voli se slikati, nije taj tip, ali mislim da uči uz mene'', šali se pjevačica.



U pripremi je i novi album, Andrein drugi otkako je u grupi Magazin. Priznaje da bi voljela otpjevati i stare hitove te ih okupiti na jednom mjestu jer smatra da su sve pjevačice Magazina različite te su na svoj način doprinijele bezvremenskim hitovima grupe.



"Mene užasno živcira i živcirat će me kad me ljudi uspoređuju s drugim pjevačicama Magazina i gledaju te kroz prizmu te pjevačice koja je pjevala baš tu pjesmu. Ovdje nije riječ o kopiranju ili 'Tvoje lice zvuči poznato', pa ću se preobući u Ljiljanu Nikolovsku i baš ću probati skinuti taj glas. Ne, to su pjesme koje jednostavno svaka od nas pjeva na svoj način. Ja sam se uvijek trudila biti svoja, pa makar se to nikome ne sviđalo. Ja znam da se meni sviđa i stojim iza toga", govori.



Možda će Andrea otpjevati i koju svoju autorsku pjesmu.



''Moram bit iskrena, ovo dosad nisam nikome rekla, ali pišem ja pjesme još od osnovne škole, tako da imam kod kuće dobar broj tih pjesama. Mislim da sam čak sad malo i napredovala, ali to nećete nikad saznati jer jednostavno nemam hrabrosti to podijeliti s nekim'', kaže.



Dok pjevačica ne skupi hrabrost i pokaže nam svoje autorske pjesme, držat će se nepresušne baze hitova grupe Magazin.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.