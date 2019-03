Prošetati svjetskim modnim pistama san je mnogih djevojčica. No 28-godišnja Andrea Jelena Barešić ondje je završila potpuno neplanirano.

Zagreb - Milano - Pariz- New York- Hollywood, tako bi se mogao opisati životni put 29- godišnje Andree Jelene Barešić. Iako je u svijet manekenstva kročila tek s 22 godine, njezin uspjeh odvijao se strelovitom brzinom.

"Sasvim slučajno jedna modna agencija me skautirala na cesti tj. u Maksimiru. Tri mjeseca su me zvali, ali ja nikako, magazin nisam jedan pročitala u životu, ali su mi rekli - zar se bojiš, hoćeš se bojati putovati?! I tu su me dobili. Rekoh, idem iskoristiti priliku.", priča nam.

Tjedan dana kasnije njezino lice već je krasilo naslovnicu modnog časopisa. Nije se ni okrenula, a već je pobijedila na natjecanju Model Hrvatske za Model svijeta...

"Iskreno, meni je užasno bilo neugodno zato što ja sebe nikad nisam vidjela u tom svijetu. Znači, u svom životu nikad nisam pomislila da budem manekenka. Ja sam uvijek doslovno bila starke, traperice, s dečkima na kvartu. ", kaže.

No kvartovska djevojčica u starkama ubrzo je stigla i do svih svjetskih prijestolnica mode. Nošenje revija uglednih dizajnera na milanskom, pariškom, londonskom ili njujorškom tjednu mode te fotografiranje za najprestižnije modne časopise postali su njezina svakodnevnica...

"Ja sam doslovno u Milano došla bez jedne slike, bez ičega. Nisam znala u štiklama ni hodati, ali sam rekla, ajde da vidimo koliko mogu i što mogu. Ne moram biti najbolja. Međutim, kad sam došla tamo, upoznala sam slučajno vani jednog fotografa s kojim sam se sprijateljila, to je bio fotograf za Marie Claire i Vogue. On mi je napravio slike i tako sam dobila posao za Armanija, i onda sam radila za Armanija tri godine.", kaže nam.

2013. predstavljala nas je ova ljepozica i na svjetskom izboru za Miss turizma u dalekoj Ekvatorijalnog Gvineji. No od lenta ljepote više joj je značila titula Miss osobnosti svijeta. Ponosna je i na nagradu za najbolju narodnu nošnju u potpisu Hunić Design Sisters.

Osim manekenskim, može se pohvaliti i glumačkim talentom. U turskom filmu glumila je ukrajinsku učiteljicu, a zbog uloge u hrvatskom "Za ona dobra stara vremena" dogurala je je i do Filmskog festivala u Cannesu.

"Bila sam pozvana na audiciju za Gričku vješticu od Jadran filma, međutim taj projekt je propao. Oni su tu mene zamijetili i pozvali me da budem u glavnoj ulozi. Međutim, glavnu ulogu je dobila jedna druga cura i oni su mene naknadno pozvali da li bi htjela glumiti Branku stujardesu, ja sam rekla, zašto ne'!"

"A zašto ne", pomislila je kad ju je u jednom američkom restoranu zapazio menadžer repera Tyge, bivšeg dečka Kylie Jenner, i ponudio ulogu u njegovom spotu...

Super scenarij za moge bi bio i partijanje i druženje s brojnim svjetskim facama. Ali ne i za Andreu Jelenu:

''Lažno mi je to nekako, taj cijeli svijet !""Upoznala sam puno slavnih, samo što meni je posao posao, a osobnost osobnost. Puno ljudi poštujem poslovno, ali osobno se ne bi s njima družila. "Mogu reći Danny Devito mi se jako svidio, a najviše tko me je iznenadio je 50 Cent jer sam uvijek mislia da je neki manga, ali je je ljubazan i pristojan. Rihanna me jako iznenadila, cura na mjestu. Leonardo di Caprio, mogu reći da je jako pametan čovjek, samo što je dosta težak'', objašnjava.

Nedavno je dobila ulogu i u seriji američko-hrvatske produkcije. Svoj glas posudila je i u animiranom filmu. Uz sve to, ambasadorica je za promicanje etničke jednakosti, ali i član organizacije koja podiže svijest o raku dojke... Ovoj uspješnoj Hrvatici, čini se, samo je nebo granica...

