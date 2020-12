Iako je manje u medijima, itekako je prisutna kao tekstopisac i skladatelj brojnih hitova. Andrea Čubrić se, nakon deset godina, vraća na izvođačku scenu i planira je uzdrmati urbanim zvukom. Zašto je odabrala baš ovu godinu i što stoji iza pjesme ''Bolovi'', otkrijte u videu.

Nakon deset godina izvođačke pauze Andrea Čubrić vraća se na glazbenu scenu i to radi poprilično žestoko jer '''Bolovi'' svakako donose urbani zvuk koji posljednjih godina na domaćoj glazbenoj sceni nedostaje.

"Sjećam se da je u ovom gradu postojala scena, sjećam se vremena kada je ovaj grad imao svoju scenu, ne znam što se dogodilo, ne znam gdje je zapelo. Zemlje u regiji nastavile su s produkcijom, nastavile imati takve prezentere na urbanoj sceni, ne znam gdje je Hrvatska zapela, ali dok ja imam studio i dok radim, to će se sigurno promijeniti", izjavila je Andrea.

Za povratak je zato odabrala baš ovu godinu u kojoj se na glazbu tek čeka. Jer nastupa i koncerta uopće nema, a izdanih singlova manje je nego ikad.

"Dugo imam svoj život on hold i već dugo, stalno nešto čekam. Više mi se nekako ne da čekati i odlučila sam, iako znam da možda nije vrijeme, ali ja osjećam da je apsolutno pravo vrijeme za to. Nevjerojatno, ali istinito", priznala nam je.

Istinito je i sve o čemu Andrea u "Bolovima" pjeva. Inspiraciju je oduvijek crpila iz situacija koje je proživjela.

"Bolovi, svakako rečenica koju sam izgovorila u pjesmi 'Bolovi' je apsolutno sve što ja mislim, sve je izrečeno kako mislim i kako se osjećam. Apsolutno vadim i crpim svaku rečenicu teksta, u svim mojim pjesmama je nešto što sam doživjela i proživjela", otkrila je Andrea.

Bez rezerve, otvoreno i iskreno - Andrea priča i životu koji joj je donio samohrano majčinstvo.

"Nas dvije smo same od prvog dana, nažalost, ali nekima je i to san. Nekima je imati dijete isto san. Ne mogu biti nezahvalna, ne mogu ne osjećati blagoslov, ja za drugo ne znam", zaključila je.

I zato je danas iznimno ponosna na odnos koji ima s kćerkicom Lili.

"Mama sam 8-godišnje, prekrasne djevojčice, super cool, koja je sa mnom na svim valovima. Sve upija i apsolutno je cool curica, baš jest. Sada, iz ove perspektive ne mogu zamisliti što sam radila prije nje, tko sam bila", priznala je.

No glazba se itekako pamti. U najpoznatiji dance-sastav E.T. stigla je nakon Vanne. Po mnogima je bila njezina najupečatljivija nasljednica iako se u sastavu zadržala tek godinu dana. Kasnije je na pjesmama surađivala sa brojnim hip-hop izvođačima, a onda se okrenula pisanju tekstova, gdje godinama osvaja domaće top-liste.

"Zapravo sam dosta glasna, dosta govorim o svojim vlastitim iskustvima, dosta pišem o onome što proživljavam. Dosta je to sve glasno, vidljivo i opipljivo", otkrila je.

Mnogi su pjevači poput Jacquesa Houdeka, Semente Rajhard, Ivane Kindl i drugih prepoznali Andrein autorski nekonvencionalni potpis. A možda se među njima kriju i oni uz koje Andrea, nakon ''Bolova'', planira vratiti urbanu glazbu na domaću scenu.

"Poslije 'Bolova' imam projekte koji se tiču iste scene. Ne izvodim ih sve ja, izvodit će ih i drugi izvođači, i veseli me to. Nadam se da će se to prepoznati, mora jer to sigurno stiže.

