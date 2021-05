Da se snovi ostvaruju ako vjeruješ u njih i trudiš se, dokaz je Anamarija Asanović. Naime, splitska dizajnerica uspjela je svoju odjeću predstaviti u svjetskom centru mode - Milanu. Kako je Anamariji pošlo za rukom biti dio MFW-a koji će se odvijati u rujnu ove godine, tko joj je pomogao na putu ostvarenja njezina sna te koji su joj sada planovi, pogledajte u našem videu.

Kad nešto dovoljno jako želiš i trudiš se da ne ostane samo na želji, to se u većini slučajeva i ostvari. Upravo bi tako Anamarija Asanović ukratko opisala svoj put prema prijestolnici mode - Milanu. Njezini snovi da jednom svoje kolekcije prikaže u talijanskom dragulju polako kreću put ostvarenja.



"Prvo nisam smjela ništa nikome govoriti, pa sam to držala u sebi, pa sam eksplodirala, pa sam malo plakala, pa sam se smijala. Šta reći, svaki dizajner želi predstavljati svoju kolekciju, svoj brend u gradu mode - Milanu. Između ostalog radila sam uvijek na MFW-u i sad ja mogu biti ta koja će predstavljati svoju kolekciju. Ja vam ne mogu opisati to uzbuđenje!" priznaje.



Osim Anamarijina truda, rada i talenta, veliku ulogu da upravo njezina kolekcija zabljesne u Milanu imao je Josip Grabovac, kojemu je zadaća pronaći dizajnere koji zavrjeđuju biti dio Milanskog tjedna mode.



"Ana je trenutačno ta koja će predstavljati Hrvatsku u 9. mjesecu. Ima tu jako puno talenata, ali da bi došli do platforme, trebaju još jako puno vremena. Anine kreacije, kao i njezin rad i umjetnost na prvu su bili prepoznati na toj platformi", priča.



Josip naglašava kako visoka moda nije zaustavljena zbog pandemije te se cijelo vrijeme održavaju tjedni mode koji imaju veliku ekonomsku ulogu u Italiji. Jedini modni skaut na području naše regije polako, ali sigurno širi svoj posao i na Dubai.



"Dobio sam ponudu od platforme Dubai Fashion Week da radim kao PR konzultant za njihovu platformu. Dobio sam ugovor na godinu dana, od idućeg mjeseca. Jako sam ponosan sam na sebe, napokon sam prihvatio u životu puno stvari i nemam straha", kaže.



Pozitivni strah postoji kod Anamarije, pripreme za veliku reviju u punom su jeku. No ipak njezine prijašnje kolekcije već su izložene u Milanu, gdje svatko tko želi vidjeti njezin rad to može učiniti.



"Slagala sam 15 outfita što je baš sada nosivo i možeš kombinirati i za dan i za noć. Za reviju, naravno, spremam novu kolekciju, koja će biti prikazana u rujnu 2021. u Milanu i ne smijem vam ništa otkriti jer želim stvarno kad to svi vide da bude - vaaauuu", priča.



Osim što je Anamarija počela širiti svoje modne granice i izvan Lijepe Naše, odlučila je prihvatiti i jedan projekt ilustriranja dječje priče. U svemu joj je pomogla tko drugi nego kćerkica Zorka, koja ima i jednu od uloga u priči o važnosti prijateljstva i zahvalnosti.



"Njoj se to sviđa, ona je prava umjetnica. Jednostavno joj je to najnormalnije, u stilu - zašto mi nisi još prijatelja nacrtala i zašto nisu svi iz vrtića? Jako je sretna. Između ostalog imamo i pjesmice koje je radila Sonja Dundić i djeca to pjevaju, ja čujem na ulici pa se pitam gdje su to čuli", priča.



Iako je svoje uspjehe gradila iz Splita, Anamarija ističe kako se nada da joj je upravo sada Milano - velika životna prilika.



"Probijanje na svjetsku scenu, to je jedno od mojih očekivanja. Da budem prepoznata tamo gdje me ne poznaju, sam moj rad da bude prepoznat. Ne znam tko bi bio sretniji od mene", otkrila je za kraj.



