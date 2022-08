Večeras se na male ekrane vraća najgledanija domaća serija. ''Kumovi'' večeras u 20.15 počinju s emitiranjem te nastavljaju i sa snimanjem novih epizoda. To je s nestrpljenjem dočekala Ana Uršula Najev koja utjelovljuje tvrdoglavu, upornu i temperamentnu Luce Akrap. Prva joj je to velika uloga u nekom TV projektu, a uz glumu se bavi i glazbom. Mlada glumica za In magazin je progovorila o osobnom životu, ali i neraskidivim vezama među glumcima na setu.

Ljetna pauza je završila i već večeras na male ekrane se vraćaju vaši omiljeni stanovnici Zaglava, a glumci na set:

''Nije floskula – jedva čekam povratak na set. Nekako je predugo vremena prošlo, i kao što su gledatelji željni novih epizoda, tako smo i mi željni novih dogodovština na setu. Fale mi kolege, fali mi ekipa, fali mi da radim'', kaže Ana Uršula Najev.

Jer ekipa glumaca serije ne samo da se odlično slaže, već su mnogi i dugogodišnji prijatelji, suradnici. Uršula i Jagoda Kumrić povezane su čak i kumstvom:

''Jagoda je moja najbolja prijateljica, ja sam kuma njenoj kćerki, Konstantin također. Mislim da i rezultati budu bolji kad se ekipa kuži i razumije i slaže. Mislim da puno ovisi o atmosferi na setu', priča glumica.

A što će se događati s njezinim likom - tvrdoglavom, upornom i temperamentnom Luce Akrap?

''Čekaju je neke bitne odluke, koje će donijeti ili neće donijeti, vidjet ćemo, ne znam koliko toga smijem otkrivat, ali svakako će se puno toga promijenit u njenom životu, malo će je realnost ''plesnit'' kako se kaže'', otkrila je.

Kako u seriji, tako i u stvarnom životu, kaže Uršula, katkad velike promjene dobro dođu. Zbog ove uloge, ona se, naime, preselila u Zagreb:

''Ja sam iskreno bila uplašena prije odlaska u Zagreb, jer nekako cijeli život sam bila dolje u Splitu, okej radila sam po drugim gradovima i državama, ali uvijek na kratko. Jako mi je lijepo ovdje. I ne da ne žalim nego je došlo u točno u pravom trenutku kad je trebalo obzirom na privatne situacije pa i poslovne'', kaže.

No ako ste mislili da će otvoreno otkriti koje su to situacije - neće. Vjeruje kako taj dio treba ostaviti za sebe jer on nikako ne bi trebao utjecati na posao zbog kojeg je tu gdje jest:

''Apsolutno sretna i ispunjena, ovo mi je jedan od najljepših perioda u životu. Mislim da kad žena voli samu sebe i prihvaća samu sebe i daje si prostor za poletjet za napredovat za naučit nešto novo, i još ako uz to ima partnera koji je podržava i voli onda, ali da je neophodno nije'', smatra.

Upravo o tome govori i njezina predstava ''Sretna ne bila''. Priča je to o stereotipima, muškarcima, no najviše ženama, koje se još uvijek bore ili podupiru život patrijarhata:

''Lijepo je primljena, super je kod predstave što je publika različito reagirala, to je jedna prava ženska, bespoštedna predstava, zbilja je u sridu'', priča Ana.

Sada je, osim rada na seriji, čeka i nešto filmskih uloga, ali i koncerata:

''Tome se jako veselim, s black coffijem, u sklopu festivala ''teatar pod zvijezdama''održat će se na Marjanau u amfiteatru 9.9.i svirat ćemo jazz i soul'', kaže.

Da, da - Uršula i glumi i pjeva, a svemu je zapravo prethodio ples:

''Ja se plesom bavim od 6 godine, života, latino, mtv, jazz, međutim kako sam krenual u srednju samo su hobiji krenuli otpadat, ali kako sam volila kombinirati i glazbu i ples falilo mi je ono nešto a uvijek sam bila ljubitelj kazališta'', otkrila je.

Čini se da nema toga što uspješno ne radi. A do nekog mjuzikla o kojem sanja, gledajte je kao Luce u Kumovima.

