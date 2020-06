Ovog je tjedna u praznom amfiteatru na Srđu zasvirala Ana Rucner. Osim nje, na nekoliko su lokacija u Dubrovniku svirali i drugi glazbenici i sve to kako bi snimili koncert i dokumentarni film koji prikazuje deset godina festivala "Ana u Gradu". Hoće li i ove godine ljeto dočekati svirajući u zoru na Srđu, čime se najviše bavila u karanteni otkrila je našoj Juliji Bačić Barać, a prokomentirala je i nedavne medijske napise o novoj ljubavi.

Ana Rucner u zoru je prošle godine na Srđu dočekala ljeto, a ove se godine, zbog epidemiološke situacije, činilo kako koncerta "Pozdrav ljetu" neće biti. Zato je naša najpoznatija vilončelistica odlučila snimiti koncert, a poseban je osjećaj bio svirati u praznom amfiteatru na Srđu.

"U Dubrovniku je tako prazno, istovremeno jako lijepo, nisam to nikad doživjela prazne ulice, Stradun, domaći ljudi. Baš je drugačije, nema one gužve kao nekada da ne možeš proći po Stradunu nego jednostavno ideš, tako da u jednu ruku je lijepo, s druge strane je tužno pa je opet onako emotivno ", ispričala nam je glazbenica.

Ana na Srđu, a njezini kolege glazbenici raspoređeni na nekoliko lokacija po gradu snimili su koncert i dokumentarac koji prikazuje deset godina festivala "Ana u Gradu".

"Pripremali smo stvarno više koncerata za festival ali eto na kraju smo napravili snimku koja će biti emitirana baš 21.06. na prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe", otkrila nam je.

Tog istog dana, u 5 sati ujutro, Ana će, s obzirom na to su mjere popustile, ipak zasvirati na Srđu.

"Imam baš jednu vjernu publiku koja prati taj festival, koji je toliko specifičan. S tim prvim izlaskom sunca jednostavno nisam mogla to ne napraviti pa sam tražila i našla način koji je moguć u ovo vrijeme. Tko god dođe, dobro dođe, sunce će sigurno izaći", izjavila je Ana.

Pridružit će joj se i poznati pijanist i skladatelj Matej Meštrović, a prvi koncert nakon izolacije jedva je dočekala jer se u karanteni strogo držala svih preporuka stožera.

"Bila sam jako oprezna da dijete može vidjeti oca, tako da se nije mogao družiti s prijateljima što je bilo dosta teško jer kuća do nas mu je jako dobar prijatelj, vršnjak. Morala sam mu objasniti ako hoćeš vidjeti tatu ne možeš biti s vršnjakom jer moramo čuvati tatu", ispričala nam je Ana.

Kad nije svirala, tih tjedna provedenih doma, najviše se bavila školskim obvezama svojeg sina, sedmaša Darijana.

"Zapravo sam se pokazala dobra u geografiji i to u kartama - sjeverna i srednja Europa, istočna, jugoistočna. Sve smo mi to učili, ali recimo da mi dobro ide čak i kemija, a to nisam uopće znala", izjavila je.

Prije pandemije Rucner je jednom na mjesec putovala na nastupe u Kinu, a putovanja i koncerti po cijelom svijetu poprilično su ju umorili, pa joj je pauza dobrodošla.

"Znala sam se buditi onako dosta već i u grču, ne znam gdje sam. Baš sam bila u velikom stresu, to sam tek sada shvatila u potpunosti kad sam stala, ne mogu reći da mi ne fali, to je moj stil život, ali nekako smatram da je ovo došlo s dobrim razlogom", zaključila je.

U njezinu je životu, šest godina nakon razvoda od Vlade Kalembera, čini se došlo vrijeme za novu ljubav. Medijske napise i nedavno objavljene paparazzo fotografije s bubnjarom Markom Duvnjakom, nije željela previše komentirati.

"Izašlo je što je izašlo, šetala se jesam, taj dan je zapravo bio prvi dan da sam uopće izašla iz kuće. Htjela sam vidjeti kako izgleda naš trg, centar, tako je bilo tužno, nekako prazno. Nisam razmišljala da li bi bila izložena tom šetnjom. Malo sam se izložila, ali eto, bitno mi je da sam se prošetala, da mi je bilo ugodno društvo i to je sve što ću vam reći", bila je tajanstvena Ana.

A u društvu sa svojim violončelom od kojeg se ne odvaja Rucner i ove godine Dubrovčanima jamči najbolju dobrodošlicu ljetu.

