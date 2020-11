Da su glazbenici najbolji ambasadori naše domovine u svijetu još jednom su dokazali violončelistica Ana Rucner te pijanist i skladatelj Matej Meštrović. Ovi svjetski uspješni glazbenici udružili su snage koje je rezultirala nagradom. Na međunarodnom festivalu turističkog filma dobili su priznanje, o čemu se radi otkrili su našoj Dijani Kardum.

Kad se spoje vrhunska kompozicija, dvoje svjetski uspješnih glazbenika i prekrasna kulisa Brijuna, nastane čarolija. Upravo tako mogli bismo opisati suradnju violončelistice Ane Rucner te skladatelja i pijanista Mateja Meštrovića.

"Samo ću reći da je ta 'DolCello Meditarana' zapravo nastala prije nešto više od deset godina, kad smo Matej i ja bili u studiju kod njega i on je meni napisao jednu prekrasnu skladbu. Pa evo gospodine Meštroviću ja vam prepuštam da nas uputite malo više o samom spotu", rekla je Ana.

"Hvala vam, gospođo Rucner. Zapravo, Ana je sve rekla u kratkim crtama, upravo tako. Ana i ja se godinama znamo. Prije desetak godina u nekom naletu inspiracije i nekih naših tadašnjih suradnji sjeo sam zapravo i što se kaže u jednome dahu napisao kompoziciju", ispričao je Matej.

Matej Meštrović autor je i videospota. A malobrojna ekipa i u izazovnim vremenima napravila je dobru priču.

"Ono što je bitno spomenuti i zaista ovim putem hvala Lidiji Udovički što nam je uopće omogućila originalni klavir od Paul Kupelwiesera, utemeljitelja Brijuna i apsolutno hvala, čitavoj ekipi na otoku Brijuni, svim njihovim zaposlenicima koji su taj klavir i bagerom i kolicima i na ruke i ne znam kojim sve načinima vozili od lokacije na lokaciju", istaknuo je pijanist.



"Ovaj kad je počeo nositi klavir s bagerom, pa se Matej popeo na taj bager s klavirom, još je htio svirati, falio je samo stolac. Izuzetno ugodan za suradnju, open minded, spreman na sve", rekla je violončelistica.

Snimati na Brijunima Ani je bila velika želja. "Htjela sam spomenuti jednu važnu stvar, a to je u času kada nemaš budžeta, a imaš jako puno vremena, da smo se mi zapravo primili za ruke kao ono djeca u osnovnoj školi, čistog srca i rekli ok, ja znam svirati, on zna skladati, on vozi dron, ti znaš snimati i zapravo smo spojili ruke i umjetnost na jedno mjesto", ispričala je glazbenica.

Videospot ''Dolcello Mediterana'' nedavno je nagrađen za najbolju originalnu glazbu - na ''International Tour film Festival ITF CRO 2020'' u Solinu.

"Sve to puno znači, sve to obavezuje na neku daljnju suradnju, da i nema nagrade, mislim da je ovaj spot i Ani i meni dao jednu, kako bih rekao dodatnu motivaciju, jednu inspiraciju, jedna lijepa krila, da apsolutno krenemo u puno zajedničkih ideja", naglasio je Matej.

Mnogo je zajedničkih planova i ideja. A svi se nadaju što bržem povratku u koncertne dvorane.

"Mi smo se već navikli na ovo novo normalno takozvano, koje ima dublju riječ. Imali smo jedan zgodan nastup nedavno gdje smo svirali s maskama pred ja mislim osmero ljudi, ali u prijenosu onlinea je bilo, jednostavno ja iz moje perspektive, naučiš se, privikneš se, bilo bi lijepo da se može održati koncert u Lisinskom i s 500 ljudi", ispričala je Ana.



"Ljudi se ne usuđuju uopće odlaziti u dvorane i to je nama kao performerima iskreno reći zaista problem jer mi između ostalog živimo za live, odnosno nastupe uživo", rekao je pijanist.

Pandemija koronavirusa koja je pogodila svijet, možda je umjetnike odvojila od pozornice, no strasti im ne nedostaje. Naša poznata violončelistica u ovim je vremenima pripremila i album world glazbe.

"Evo, mogu za sebe reći plan mi je i želja da ostanem zdrava i da samo iz dana u dan ideš dalje i stvaraš. U ovoj koroni ja sam osobno baš u stvaralačkom smislu procvjetala kao nikad u životu jer mi je dato vrijeme koje prije nisam imala. Završila sam jedan cijeli krasan CD kod susjeda u Beogradu, 'World Music', jako lijepa glazba", otkrila je Ana.

A nadamo se da će taj album obožavatelji ipak dočekati u nekoj staroj normali.

