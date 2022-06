Ponekad teške životne situacije izrode iskrene i lijepe stvari, a dokaz tome je i prijateljstvo glazbenika Danijela Majcena i Ane Rucner. Spojio ih je potres te hvalevrijedna akcija prikupljanja sredstava za obnovu glazbene škole u kojoj je Danijel podučavao klarinet. Priču o prijateljstvu i glazbenoj suradnji donosi Dorotea Filipaj.

Nakon prve zajedničke pjesme, kreativni duo Rucner-Majcen pripremio je novu pjesmu "Black Butterfly". Fantastičan spoj naše najpoznatije violončelistice i Danijelovih vokala prati i tekst s dubokom porukom koji tjera na promišljanje.



"Crni leptir je zapravo nekakva matafora za čovjeka, mene, koji se osjeća ovako u ovom svijetu u odraslom svijetu odmaknut od društva, ne pripada tom društvu", pojasnio je Danijel.



"Ono što sam ja čula u pjesmi i zaljubila se je rečenica "In this social disease, they all forget to say please". To je toliko jako". Zapravo kako je bitno reći i hvala i molim i cijeniti te osnovne ljudske vrijednosti koje su smisao života", smatra Ana.



Prijateljstvo se rodilo nakon petrinjskog potresa kada su zajedničkim snagama pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za obnovu glazbene škole u kojoj je Danijel podučavao klarinet. Kroz dobrotvorni rad postali su i bliski prijatelji, no u poslovnom svijetu, priznaju, to može biti dvosjekli mač.



"Teško je odvojiti privatno i poslovno, ali mislim sad smo se već nekako uspjeli skužiti", zaključio je Danijel.

"Ja samo znam da mi je rekao - nema šanse da ti to napravim, vikend je, neću raditi. I poklopio mi je doslovce ili ja njemu. I sutra me nazvao i rekao da je napravio, hehe. Kad ga voliš i kad ti je posebno bitan, drag, onda si možda malo više dopustiš mimo posla je li, izražavanja emocija", dodala je Ana.

Danijel je već naširoko poznat po tome da je ponosni vlasnik Koshera, svinje koju ima kao kućnog ljubimca. Nedavnu su zagrebačku adresu zamijenili za onu u Popovači gdje obojica uživaju.



"Nema ljepšeg nego ujutro se probuditi, skuhati kavu. Kosher izlazi van, šeće, jede trešnje. Inače, otkrio sam da jede trešnje i pljuje košticu. Nevjerojatno! Ja sjedim vani, on tamo roštanji i pijem kavu. I onda mogu krenuti raditi, to je ono, ne znam. Zahvalan sam", zaključio je glazbenik.



A zahvalnost svojoj vjernoj publici osjeća i Ana. Violončelistica ove godine slavi 20 godina glazbene karijere, ali i nakon više od 1000 nastupa diljem svijeta, ne planira stati.



"Ono što sam osjetila evo prilikom nedavnog koncerta, nebitno gdje i što, jedan koncert koji je baš bio ono dobar. Opet sam bila živa poslije. Bila sam umorna već, vani je bilo 30 stupnjeva, to je trajalo. Skakala sam s tim čelom, jurcala među ljude, ono baš performans od sat i pol gdje bi svatko poslije se onesvijestio. Da, umorna sam bila, mokra sam bila od znoja, ali taj osjećaj zadovoljstva i to ono kao da sam, nevjerojatno. I onda shvatim, pa čovječe kako bih ja bez ovoga. Koja je to dobra hrana, baviti se onim što voliš", poručila je Ana za kraj.

