Nakon Marka Krznarića, MasterChef kuhinju napustila je i Ana Marija Kutleša. U posljednjem izazovu, ženski trojac u vrućoj MasterChef kuhinji morao je replicirati jelo, a njezin je tanjur bio najlošiji. O čemu je razmišljala dok je kuhala, na što je ponosna i tko su joj favoriti, pogledajte u prilogu In magazina.

I tako je Ana Marija napustila MasterChef kuhinju. U posljednjem stres testu morala se uhvatiti u koštac s reprodukcijom jela ispod zvona. A njezin je tanjur pokazao najviše pogrešaka.

''Dok sam kuhala sam jedino bila skoncentrirana na kuhanje i nisam razmišljala o prolasku dalje. Svaki put do sada nisam obraćala pozornost na ništa drugo, ali naravno postoji neki podsvjesni pritisak da posljedice nisu tako beznačajne'', rekla je Ana Marija Kutleša.

Stres MasterChef kuhinje neusporedivo je veći od onog kod kuće. Zato su se pri serviranju i tresle ruke. No bilo je tu još izazova.

''Kad sam krenula u ovu avanturu nekako mi se najteže bilo suočiti s tom izolacijom od vanjskog svijeta i dogovoriti se oko poslovnih obaveza. Nisam išla na svadbu od prijateljice. Sve su to bila velika odricanja. To mi je bilo na početku najteže. A kad sam došla ovdje shvatila sam da kandidati znaju puno više od mene, da imaju puno veće iskustvo u kuhanju, puno veće tehničko znanje i nekako sam se tu odmah prepala'', rekla je.

U MasterChefu je skuhala dobra jela zbog kojih je ponosna. A sretna je i zato što je, kaže, naučila filetirati ribu. Neke stvari ipak bi promijenila.

''Da mogu promijeniti vrijeme, znači ja nisam nikad prije gledala MasterChef i bolje bih se pripremila prije emisije. Bolje bih usavršila neke tehnike. I onda kad čovjek ima neko osnovno znanje ipak se lakše opustiti u testovima kreativnosti'', ispričala je.

Cijelo iskustvo bilo je za nju neprocjenjivo. A od preostalih kandidata izdvojila je neke favorite.

''Jako bih voljela da to budu recimo, Maja, Filip ili Tomo. Međutim ne mora biti, ali Maja ima 18 godina i zbilja puno manje zna o kuhanju od drugih kandidata, međutim pokazalo se to ipak dobro, dogurala je do tu gdje je. Ima smisla, ja se nadam da će doći što dulje. Ali nekako čini mi se da bi u nekoj konačnici mogli bit Roko, Filip, Tomo, Ivan'', rekla je.

Mislim da je atmosfera bila toliko dobra u kući da je doprinjela kuhanju ovdje. Puno smo učili jedni od drugih, puno si pomagali. I kad bi svi zajedno međusobno kuhali davali bi si savjete.

Iako joj je kuhinja velika ljubav, za početak će se ipak vratiti svojem poslu u jednoj revizorskoj tvrtki, gdje radi kao porezni savjetnik.

''Zasada ću se malo odmoriti. Treba se prilagoditi na vanjski svijet. Ipak smo bili izolirani neko vrijeme. Ne predugo, ali opet sasvim drugačije nego inače. Nakon toga se vraćam na posao. I onda dalje radim na sebi u smislu kuhanja, želim naučiti što više. I sama sa sobom shvatiti je li to nešto čime ću se baviti'', rekla je Ana Marija Kutleša.

Preostali kandidati morat će se suočiti s novim izazovima. Što ih sve očekuje, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.