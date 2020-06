Prije šest godina jedna od najljepših Hrvatica, kako su je mediji prozvali, Ana Kurobasa i nogometaš Duje Čop započeli su svoju ljubavnu priču. Ovog Božića svoju su vezu učvrstili zarukama, a uskoro će se čuti i svadbena zvona. Je li budućim mladencima situacija s koronom poremetila planove, kako je Ana zamislila vjenčanje te je li je Duje na romantičan način zaprosio, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Manekenka Ana Kurobasa dolazak u Hrvatsku uz posjet obitelji iskoristila je i za snimanje nove modne kampanje dizajnerice Ivane Cvrlje. Kaže Ana, najbolje se osjeća kad radi.

"Svi smo se zaželili i malo druženja i eto Ivana mi je stvarno draga prijateljica. Dogovorile smo se doslovno u jedan dan za snimanje, tako da mislim da će ova kolekcija biti spektakularna i slike će biti odlične. Moja kolegica Antea s kojom jako dugo radim i stvarno se jako dobro slažemo i mislim da se ta energija osjeti na snimanju", zaključila je Ana.



Nakon šest godina koliko Ana ljubi, bivšeg reprezentativca nogometaša Duju Čopa, odlučili su se da njihova veza ode stepenicu više. Naime, ova manekenka ponosno nosi zaručnički prsten na ruci.



"Mi smo praktički to već prošlo ljeto dogovorili i Duje je došao i rekao ženimo se dogodine. Tako da je on konkretan, haha! A prsten je došao za božićne blagdane, očekivala jesam da će biti, ali nisam baš znala da će biti taj dan. Općenito to vrijeme božićnih blagdana mi je prekrasno, a posebno sad kad nas veže još nešto dodatno. Brzo se dignuo, ali je kleknuo, haha", otkrila nam je Ana.



Iako su svadbu trebali imati ove godine, Ana samo za našu emisiju otkriva kako im je korona poremetila planove.

"Mi smo trebali imati svadbu u svibnju ali smo nažalost morali odgoditi. Do zadnjeg smo trenutka čekali da vidimo što će zapravo biti. Mislim da sam i zbog toga bila dosta u strepnji, da bi koronu i lakše podnijela da nismo imali sve isplanirano. Ali generalno sve smo organizirali i sve što smo željeli uspjeli smo prebaciti za neki možda novi datum. S obzirom na nogometnu sezonu još uvijek ne znamo kad će to biti ali imamo ideju za zimsko vjenčanje, tako da se nadamo da će biti uspješno", izjavila je buduća mlada.



Vjenčanje će se održati u Hrvatskoj, tako da je Ani i sama organizacija bila malo zahtjevnija, jer trenutačno žive u Belgiji gdje Duje igra nogomet.



"Ja ti volim da sve to bude nekako bajkovito, volim i da je tradicionalno, a opet da je glamurozno. Onda bi i s Dujom naravno razgovarala o nekim njegovim idejama ali generalno sam ja više vodila računa o svemu. I mogu ti reć da mi je bilo super jer sve što mi je palo na pamet, uspjela sam dobit", otkrila nam je.



Osim jedne možda za svaku mladeneku najvažnije stvari, a to je vjenčanica. Simpatična Ana muku muči koja je - ona prava.



"Jedino mi je ostalo to i cipele, cipele računam da ću lako ali vjenčanica mi je baš problem. Ne znam, dobro mi stoje relativno svi modeli, a s druge strane htjela bih da bude drugačije i posebno, a sve mi je nekako već viđeno. Tako da ću ja desetak dana prije svadbe - ono koja bude, uzimam je i to je to haha", zaključila je.

Sve su to slatke brige o kojima razmišlja Ana, mi samo možemo zaželjeti da im se ulazak u bračnu luku odvije upravo onako kako su i zaželjeli.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.