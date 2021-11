Premijera predstave prema tekstu Wernera Schwaba "Prve dame" Gradskog kazališta mladih u Splitu dobila je samo pohvale. Priča o 4 dame koje se bore s vlastitim problemima, publiku je navela na razmišljanje. Zašto je ova uloga glumici Anu Gruicu bila jedna od zahtjevnijih, kako se u cijelu predstavu uklapa modna dizajnerica Anamarija Asanović, saznajte u prilogu In magazina.

Predstava na koju je publika čekala mjesecima, napokon je prikazana publici. "Prve dame" kada su se predstavile svijetu 90tih godina smatralo se kako je ova predstava skandalozna, no danas se ona doživljava mnogo drugačije.



"Iako su ova teška vremena svi očekuju da će biti samo neka šala i pošalica, ali nekad treba ljude malo i po glavi - da razmisle o nekim stvarima. Vidim da su ljudi šokirani - što je dobro. Dosta je više hahah hihihi ajde da malo budemo i šokirani", kaže Ana Gruica.



Ton: Ivo Perkušić, ravnatelj "GKM Split"

"Jedan teški i zahtjevni komad, ja mislim da su glumice odradile izvrstan posao i redatelj isto tako. Po tekstu koji je jako zanimljiv i u više je slojeva. Svega tu ima. Mislim da su ovo zahtjevne uloge i da su cure sve savršeno odradile i Ana i Nada i Vanda i Mija.", kaže Ivo Perkušić, ravnatelj ''GKM split''.



Priču nose ženski likovi malograđanskog profila, a tu je i jedna pripadnica kako je nazivaju "niže" klase, čistačica. Sve žive u iskrivljenoj stvarnosti. Laži i uljepšavanje onoga što se uljepšati ne da, njihova je svakodnevnica. Glumice tokom predstave aktivno sudjeluju i izvan pozornice - ulaze u gledalište te se na taj način približavaju publici.



"Nekako smo ušli među ljude i drugačije se radi - postdramski teatar to je tako, izlazi se iz te kutije. Baš sam sad pričala s kolegicama i zaključili smo da smo napravile modernu tragediju. U današnje vrijeme se tragedije vrlo rijetko rade, a pogotovo moderne tragedije. Tako svakome kome je do moderne tragedije haha iako imamo svakodnevno modernu tragediju, ali ako želite vidjeti da nekome može biti i gore, e onda dođite haha", šali se Gruica.



Osmišljavanje vizualnog identiteta prepušteno je modnoj dizajnerici Anamariji Asanović kojoj je ovo bio prvi kazališni izazov.



"Nešto novo, nešto izazovnije, trebalo je ući u svaki lik. Meni se jako sviđa i nadam se da se i drugim ljudima jako svidilo i da sam uspila podijeliti ta lica.", priča Anamarija Asanović.



Nije bilo mnogo vremena za razmatranje jer je Anamarija s kćerkicom Zorkom posjetila Pariz točnije Disneyland.



"Davno joj je obećano ako bude super curica da ćemo otići u Disneyland. Sam ulazak u Disneyland je meni bila ekstaza, a kamo li neće biti njoj, iako sam ja bila jedno već 6-7 puta. Još je pod tim dojmom i baš mi je drago da sam je imala priliku odvest.", priča Anamarija.



Ana možda neće do Disneylanda, no blještavilo atmosfere će sigurno prenijeti u svoj dom ovih blagdana.



"Svi znaju da ja to obožavam, cili 12 misec posvetim tome da je svake godine drugačiji stol, drugačiji bor. To mi je baš neko zadovoljstvo. Marat skupa samnom uživa i svi članovi naših obitelji dođu pa se uvik dive šta ja novo izvedem pa se baš tome jako veselim", kaže Gruica.



A veseli se Ana i narednom periodu koji dolazi jer po najavama predstava njezina zima proći će u znaku kazališta.

