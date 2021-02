Mlada Splićanka Albina izborila je pobjedu na ovogodišnjoj Dori s pjesmom ''Tick Tock'' te će pokušati Hrvatsku odvesti barem u finale Eurovizije. Za IN magazin je otkrila detalje svoje dugogodišnje veze s dečkom Ivanom, inače nogometašem, te ispričala kako izgledaju njezini nastupi s crkvenim zborom kad umjesto brzih plesnih ritmova zapjeva na misi.

"Tick Tock" je zaludio ne samo domaću nego i stranu publiku. Svi su oduševljeni novom hrvatskom predstavnicom, a ona je otkrila kako se osjeća sada kada su se dojmovi malo slegli.

"Stvarno ne znam kuda ću prije, mobitel, pozivi, ajde ovamo, ajde tamo, moraš ovdje, moraš ondje. U timu su mi rekli da će mi se život promijeniti u jednoj večeri i to uopće nije daleko od te teorije. Moram priznati da sam dobila svoju novu malu familiju i jako mi je drago jer ipak je ovo posao, biznis, sve je to nekako formalno. A opet unatoč tome sam uspjela dobiti taj neformalni dio, taj nekakav osjećaj doma, obitelji, bliskosti, timskog rada", izjavila je Albina.

Otkrila je i što možemo očekivati od nastupa na Euroviziji i kakav je osjećaj biti na toj listi glazbenika Danijele Martinović, Doris Dragović, Maje Blagdan, Jacquesa Houdeka i drugih.

"Definitivno će se dogoditi nekakav upgrade. Nešto će se dogoditi, mora, ipak idemo na veću pozornicu, širu publiku, više standarde, ja bih rekla. Najveće iznenađenje od svega je to što sam ja donedavno bila što se kaže 'no name'. A sada iskačem iz paštete! Doslovno. Nemojte mi to zamjeriti, ali ponosna sam na sebe. Drago mi je što je tako. Drago mi je što imam tih svojh pet minuta, pa i više", priznala je mlada pjevačica.

Nešto potpuno drugačije od "Tick Tocka" njezin je glazbeni rad u crkvenom bendu.

"Zapravo, ne bih rekla da su to nastupi, to je više kao sudjelovanje na misi, ali kroz nešto što nas ispunjava, sve nas mlade koji smo dio tog benda. Mi smo kroz taj bend uspjeli spojiti ovo moderno vrijeme, moderne glazbene standarde s duhovnim. Imate tradicionalni crkveni zbor, a mi smo bili misa za mlade u tom mladom duhu i stvarno smo okupljali veliki broj mladih ljudi. I dan-danas znam pročitati komentar 'Joj, ja tu malu znam iz crkve sv. Petra' i stvarno mi bude drago, moram priznati", zaključila je Albina.

Svega što se dotakne ona nekako pretvara u zlato. Cvjetaju joj ruže na svim poljima. Ne sada samo u glazbi nego i u ljubavi.

"Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva, kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", otkrila je Albina.

Uskoro ćemo vidjeti i videospot koji je već snimljen i montiran. Neke male tizere i naznake smo vidjeli, izgleda vrhunski, kada ga možemo očekivati?

"Spot je stvarno na svjetskom nivou. Drago mi je što smo probili te neke granice. Kao što sam rekla, to je jako veliki tim genijalaca, kreativaca, mladih ljudi. Pa čak i ovih malo starijih, ali mladog duha. Svi smo se maksimalno dali u to. Rekli smo 'Idemo probiti granice, ljudi! Idemo u ovo punog srca.' Jedva čekam da vidite ostatak", zaključila je.

