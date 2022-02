Pjevačicu Albinu Grčić uskoro ćemo gledati kao kandidatkinju u showu Ples sa zvijezdama, a najveća će joj podrška biti njezin dečko nogometaš Ivan Ćalušić. Zašto već neko vrijeme svog dragog ne bodri s tribina na njegovim utakmicama te koliko joj, uz pop karijeru, znači pjevanje u crkvenom zboru Albina je otkrila Davoru Gariću.

Albina Grčić predala je Doru u sigurne ruke ovogodišnje pobjednice Mije Dimšić.

U razgovoru za IN Magazin, Davoru Gariću je otkrila je li joj zato pao kamen sa srca ili joj je bilo teško.

"Ovo mi je prekrasno iskustvo na koje gledam s veseljem i drago mi je, naravno, radi bilo koga drugog, jer znam što ga čeka, koji su to procesi. Baš mi je drago zbog Mije", kazala je Albina.

Za Miju ima i savjete kako da zablista na europskoj pozornici.

"To bi sad i sebi rekla u prošlosti da se malo manje opterećujem i da uživam na pozornici. I uvijek smanji očekivanja tako da se radije iznenadiš nego razočaraš", poručila joj je.

Fanovi Eurovizije su odlučili da je ona prošle godine trebala biti u finalu.

"Stvarno su bile super reakcije i baš mi je drago da je to u konačnici tako i bilo jer to mi je dalo veliki vjetar u leđa nakon neprolaska. Ipak je to bio malo razočaranje jer su me ljudi pumpali energijom, ljudi u Hrvatskoj su bili jako uzbuđeni, tako da mi je drago da je u konačnici bio hešteg 'justice for Albina'", priznala je i dodala kako je to njezina mala pobjeda.

Dotakla se i svojeg pjevanja u crkvenom zboru.

"Trenutno nažalost nisam u mogućnosti biti tamo baš prisutna, neke su se stvari promijenile, ja i dalje kad god mogu s guštom odem", govori pjevačica.

Svi volimo zaplesati uz njezine hitove, no duhovna glazba ima posebno mjesto u njezinu srcu.

"Znači mi, to je dio mene i toga se nikada ne sramim reći. Jao mi puno znači, ispunjava me i uvijek će tako biti, ne vidim scenarij u kojem bi se to moglo promijeniti", ističe.

Prije godinu, nakon pobjede na Eurosongu, Albini su ruže cvjetale na svim poljima u životu, a tako je i dalje.

"Ne mogu se požaliti, imam divnu obitelj, divne prijatelje, stvarno sam baš zahvalna na svemu što mi se događa. Znam da sam mlada i znam da imam još puno toga za naučiti u svim životnim poljima, ali radim ono što volim, ono što me ispunjava, trudim se u tome biti što bolja mogu, i uživat, što je najbitnije, i raditi što manje grašaka", kaže sa smiješkom

A kad napravi neku grešku ima i čvrsto rame za plakanje. Njezin dečko, nogometaš Hajduka Ivan Ćalušić velika joj je podrška.

"Stvarno rijetko kaže mogla si to bolje, jer on je ta publika kojoj se ja obraćam, jer on ne živi glazbu u tom smislu da se bavi njome i laički mi kaže što mu je dobro, a što ne. Jednostavno, ali jasno. I stvarno je velika podrška i žao mi je što nije mogao biti tu, ali mi se pratimo i podržavamo i to mi je najvažnije"., govori Albina.

A kada je ona zadnji put bila na tribinama kada je on igrao?

"Joj nisam stvarno odavno zato što su se mijenjali neki klubovi, vam- tamo, ja sam isto preselila sad u Zagreb. Tako da nisam odavno bila na terenu, ali uvijek popratit rezultate", priznaje. s

Albinu ćemo gledati i kao natjecateljicu showa "Ples sa zvijezdama" i ne krije koliko je uzbuđena zbog toga, ali nije bila spremna još pokazati svoje plesne korake.

"Jako se veseli tome, jedva čekam vidjeti kako ću sama pomicati vlastite granice", poručila je za kraj.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

