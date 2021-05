Nakon prošlogodišnjeg otkazivanja izbora za Najljepšu mamu Hrvatske, ove godine izbor je održan, ali bez publike. U Šibeniku, od 18 kandidatkinja u dvije kategorije, krunu su odnijele kickboksačica Vedrana Halinčić Bakšić te u dijamant-kategoriji Ljubica Bulić.

"Mogu reći da sam pomalo i očekivala i nadala se da bih mogla odnijeti barem jednu od lenti, ako ne i onu najsjajniju, tako da sam baš sretna i uzbuđena. Najviše zato da dokažem kako mama može biti i uspješna sportašica i imati uspješnu karijeru, raditi i imati još dodatni posao. Znači, za nas mame nema ograničenja i mi možemo zaista sve što zamislimo", govori Vedrana Halinčić Bakšić, najljepša mama Hrvatske u kategoriji od 23 do 39 godina.



Upravo je Vedrana osvojila stručni žiri predstavljanjem u kategoriji talent show. Naime, tu se otkrilo kako je ona ponosna vlasnica nekoliko titula i u borilačkom sportu.

"Dvostruka sam Europska prvakinja u kickboxingu, pobjednica nekoliko međunarodnih turnira, državnih natjecanja i aktualna državna prvakinja od prošle godine", priča.



Vedrana je u sportu već 25 godina i kaže da se upravo ovaj koji je odabrala savršeno uklapa u modne piste.



"Mislim da jedno ide super s drugim i da mama mora biti i elegantna, ali i opasna kada treba'', zaključila je.



U dijamant-kategoriji slavila je Ljubica Bulić iz Zagreba, ponosna majka triju kćeri, kojoj ovo nije prvi susret s modnom pistom.



"1998. godine sudjelovala sam na izboru za Miss Universe, pa mi ovo nije nepoznato, ali sasvim je drugačiji osjećaj kada pobijediš. I preporučila bih svim ženama da se bez imalo straha prijave jer ovo je stvarno divno iskustvo", kaže Ljubica Bulić, najljepša mama Hrvatske u dijamant-kategoriji.



Na perom, već tradicionalnom izboru za najljepšu mamu Hrvatske, najteža odluka bila je, kao i svake godine, na žiriju - kako od predivnih mama iz svih dijelova Lijepe Naše odabrati najposebniju.



"Te mame kad slušate šta one sve skupa rade, na ovogodišnjem izboru od vožnje šlepera, traktora, OPG-a, stolarije, onda vidite koliko jedan uvjetno rečeno tradicionalni stil života u obitelji ne treba ugušiti osobnost. Naprotiv, može biti izuzetna prilika da pokažete ono drugo ja", govori Željko Burić, šibenski gradonačelnik i predsjednik žirija.



"Sretni smo svi, žao mi je mama koje nisu dobile ništa, ali već smo mi u kontaktu za neke nove suradnje svi zajedno. Kao što kažem svaki put, lenta i kruna nisu ono što nekoga okarakterizira vječno, svaka od nas nosi lentu i krunu svaki dan svojoj djeci i obitelji", govori Maja Gnjidić Verdecchia, vlasnica licencije izbora "Najljepša mama Hrvatske".



Ovaj izbor im, kažu, služi kao mali izlet iz svakodnevnih aktivnosti. A gdje se skupe mame, zabava je zajamčena.



"Žene, obvezno se prijavite na ovo jer ovo vam je doživljaj života. Sjećate se maturalca? Eee, pa to vam je to'', šali se Kristina Kovačević, najljepša mama Hrvatske, dobitnica lente simpatičnosti.



"Ako dolazite sasvim opušteno, da se maknete od kuće i da uživate, onda vam je top. Nama je bilo. Ma, još bi pet dana mogla ostati", rekla je Maja Roso, najljepša mama Hrvatske - lenta sprint.



Šibenska avantura za ovu je godinu završena, mame se vraćaju svojim obiteljima, ali i ulozi koja je njima najvažnija.



"Mama je najljepša, najvrjednija i najdragocjenija titula u životu koju žena može dobiti unatoč svim drugima", zaključila je Nikolina Lukić, najljepša mama Hrvatske - lenta osobnost.

