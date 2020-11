Slomljene kosti, mikropuknuća mišića, sati i sati provedeni u boksačkom ringu... Pomislili biste kako je to opis posla profesionalnog borca, no, naprotiv, ovo je dio glumačkog iskustva pri snimanju akcijskih scena. Što se sve zbiva iza kamera, tko se od naših glumaca izvlačio iz potopljenog automobila, a tko proveo sedam sati u ringu, doznala je u ovom prilogu naša Aleksandra Keresman.

Napete jurnjave automobilima, savršeno koreografirane scene tučnjava i junak koji uvijek na kraju pobjedi, neki su od razloga zašto toliko volimo gledati akcijske filmove. Glumci, obični ljudi, u sat i pol dobivaju dimenziju superjunaka, no na kraju dana ipak su samo ljudi, koji za ovakve scene često riskiraju brojne ozljede.

"Dok trenirate što traje mjesecima, gurate se do maksimuma stalno, udarate teške vreće, ljudi vas ruše, zaradite dosta mikro puknuća u mišićima, tako da led pomaže kod takvih upala. Katkad zbog udaraca koje zadajete svaki dan je teško zaspati jer vas sve boli, meni su tada pomagali ledeni oblozi", otkrio je Keanu Reeves.

"Ako ste odradili poštenu akcijsku scenu sigurno ćete to osjećati kasnije. Negdje ćeš krvariti, imati modrice, moji laktovi su već uništeni, to je ludo, ali tako mora biti", istaknuo je Channing Tatum.

Daniel Craig, u cipelama najpoznatijeg tajnog agenta, Jamesa Bonda, iščašio je rame, zaradio puknuće mišića lista, izbio prednje zube, odrezao vrh prsta i završio na operaciji gležnja. Na svu sreću bez velikih ozljeda, snimanja je prošao naš glumac Jan Kerekeš, no ne i bez impresivnih priča.

"2011. snimali smo spot u kojem divljamo po gradu s razbijenim autom, jedva u voznom stanju, jedva je mogao 60 uhvatiti i na kraju spota se mi zaletavamo u rijeku Dravu. Ja sam vozio, u autu nas je bilo petero i auto je cijeli potonuo, odletjeli smo u Dravu i u roku 5 sekundi je pola članova benda bilo vani kroz razbijene prozore, meni je pukla šoferšajba, malo razrezala ruku i auto se zaustavio na šljunku dolje", ispričao je Jan.

On i kolega Asim Ugljen najviše su akcije doživjeli na setu filma "Broj 55".

"Mislim da sam imao devet ili deset metaka tu, naravno da je važno u kojem trenutku se koja strana tijela mora okrenut, kojim redoslijedom ti meci ulaze u tijelo i baš je bilo posebno iskustvo. Uz to, bilo je granata, raznih projektila tako da sam letio sa foteljom preko cijele prostorije", istaknuo je Kerekeš.

"Imaš laminat na sebi i kad te opali to prsne i bude lažne krvi i ti onda aaaaa…. Jel boli? Ne. Ne znam što je to unutra, neki sok, sirup, ljepljiva je jako, to znam, jako je ljepljiva i puno sam je u životu imao po sebi", rekao je Asim.

Pri snimanju scena boksa nerijetko se potkradu pravi udarci. Sylvester Stalone na snimanju Rockya 4. zatražio je Dolpha Lundgrena da se ne suzdržava i zbog udarca ovog ljudskog tenka, srce mu je krenulo oticati, a scena ga je umalo stajala života.

"Radio sam s Yayanom Ruhianom, on je velika svjetska borilačka zvijezda koju ja jako volim gledat i to mi je bilo vau, radit ću s tim čovjekom jer sam prije 15 godina u jednoj šali rekao jednog dana ću ja njega tuć u kadru i stvarno sam dobio akcijsku scenu s njim. Scena je bila boksa, snimali smo 7 i pol sati u komadu scenu boksa.

Prva tri sata je užasno teško i naporno, četvrti sat te duša boli a peti te već prestane bolit i počne te bolit jedna stvar. Tako da volim, jako je zabavno, ali je jako fizički zahtjevno, dva dana mogu spavat nakon toga", ispričao je Ugljen.

Dok je u ringu prošao netaknut, na snimanju domaće serije nije bio te sreće.

"Evo, jel se vidi? Nije bila akcijska scena ali bila je poluakcijska scena i kolega je fulao, ja sam ovako držao prst na panju on je trebao s gumenim dijelom udariti, ali je fulao i pogodio s drvenim tak da nadam se da bude dobro jednog dana", istaknuo je.

A sve ono što u par minuta vidimo na velikom platnu snima se danima, u što se uvjerio i Slavko Sobinu na setu filma "Leptir".

"Dva dana za 30 sekundi, prvo dan prije stuntovi, naprave cijelu snimku, cijelu borbu snime s nekakvim tabletom i onda tu večer mi analiziramo kadrove i svaki kadar je vrlo, vrlo kratak, jedan udarac je jedan kadar pa idemo na sljedeći i onda se to u montaži spoji. Naporno je jer smo bili goli, mokri, blato je, 11 mjesec, ali evo kažem ja bi samo to snimao", ispričao je Slavko.

Sva ta muka na kraju se isplati. Pogotovo kada poput Toma Cruisa, pri snimanju "Nemoguće misije", slomite gležanj pri skoku i sam bolan, sirovi trenutak završi ovjekovječen u filmu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.