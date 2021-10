Iako je njihovo poznanstvo počelo poslovnom suradnjom, bubnjar Pravila igre i hrvatska influencerica ubrzo su shvatili da su zaljubljeni. Goran Belošević i Ecija Ivušić u ozbiljnoj su ljubavnoj vezi. Za In Magazin su otkrili koliko su romantični, kako Goran pomaže Eciji u vođenju društvenih mreža te što svojoj publici pripremaju Pravila igre.

Iako su Pravila igre osvojila srca mnogih djevojaka svojim pjesmama. O privatnom životu članova benda malo se zna. Tu šutnju prekinuo je Goran Belošević koji je javno priznao da ljubi radijsku i televizijsku voditeljicu Eciju Ivušić.



"Kad sam objavio prvi puta našu zajedničku sliku napisao sam iskreno da vjerujem da je to početak jedne uspješne suradnje - poslovne suradnje, koja je i tada polako bila i u ljubavnom segmentu. Nastavilo se da, samo eto sad i ljubav i posao i savršeno funkcionira tako da ne možemo ništa reći da se požalimo'', kaže Goran.

Ton: Ecija Ivušić, voditeljica

"Cijelo vrijeme mi je šef, ne mogu pobjeći, prvo na teniskim terenima sada mi je menadžer'', kaže Ecija.



Upravo su Ecijine društvene mreže njezin trenutno primarni posao, a uhvatiti savršenu fotografiju nije nimalo lagan zadatak. A onda tu uskače Goran koji se polako ali sigurno sve više praksira sa fotoaparatom.



"Stvarno mi super dođe kad mi svugdje stvarno idemo zajedno i stvarno super slika. Ajme cijelo vrijeme ga hvalim, ajmo nešto drugo'', kaže Ecija.



Iza njih je sretnih zajedničkih 6 mjeseci u kojima uživaju i ne odvajaju se jedno od drugog. Što će biti u budućnosti ne znaju, ali im je za sad lijepo, pa i ako stigne prsten - Ecija se neće ljutiti.



"Bacio sam sidro. Sve je moguće i točka'', govori Goran.



Bubnjar Pravila igre ne skriva svoju sreću, a ni to da je upravo on taj koji je romantik u njihovoj vezi.



"Tipa kad me pitaju za Valentinovo, ma kod mene je Valentinovo svaki dan", kaže Goran.



A prihvatljiv je jedino odlazak ako su u pitanju Pravila igre, ovo ljeto je bilo nešto nastupa ali zato u studiju rade punom parom. Goran otkriva kako pripremaju jedno veliko iznenađenje za svoju publiku.



"Vrlo vjerojatno će Pravila igre po prvi puta izdati jednu božićnu pjesmu. Sad smo u nekoj predprodukciji snimanje demosa, kroz 11. mjesec snimanje spota i početak 12. kad sve krene. Ali mislim da svake god je to sve ranije s tim pjesmicama i reklamama, a sad je već 15.11. Eto prvi puta Pravila igre sa božićnom pjesmom", priča Goran.



A da može biti itekako sklad na ljubavnom i poslovnom planu dokazali su nam Ecija i Goran, a mi im želimo još mnogo zaljubljenih trenutaka.

