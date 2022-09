Nakon više od desetljeća rada kao 2 Cellos Stjepan Hauser i Luka Šulić odlučili su krenuti svatko svojim putem. Njihova oproštajna svjetska turneja sinoć se zaustavila u Zagrebu, a dečkima je to bio posljednji koncert u Hrvatskoj i zato vrlo emotivan. Hauser i Šulić Davoru Gariću za In magazin su otkrili na što su najponosniji, ali i zašto je spoj obiteljskog čovjeka i zaigranog šarmera polučio tako veliki uspjeh da pune arene diljem svijeta.

''To su te jedne ipak pomiješane emocije, ipak smo mi 10, 11 godina zajedno proveli, toliko toga, u dobru i u zlu, kao u braku što kažu. Sve smo prošli zajedno i nekako navikneš jedan na drugoga, na neki smo način povezani, tek sad smo mi bolji frendovi nego ikad'', priznao je Stjepan Hauser.



Pa krenimo redom! Stjepan Hauser i Luka Šulić odsvirali su jedan od svojih najemotivnijih koncerata u karijeri. Posljednji koncert kao u 2cellos u Hrvatskoj dio je njihove oproštajne svjetske turneje.



''Svatko je dobio što je htio, svatko ide tim nekim svojim putem, slijedi svoje srce i oboje smo sretniji nego ikad prije i ponosni na sve što smo zajedno ostvarili, narasli smo ne samo kao muzičari nego i kao osobe i ljudi, kroz taj zajednički put, puno smo naučili'', kažu glazbenici.



Više od desetljeća zajedničkog rada i bezbroj trenutaka za pamćenje. No jedna je stvar na koju su najponosniji.



''Najponosniji? Da smo došli živi do kraja! Ono na što smo najponosniji je da zaista rijetkima pođe za rukom da zaista možemo napunit Arene diljem svijeta. To je nešto što je zaista, puno je tih senzacija na internetu, puno je tih ljudi s miijunima pregleda na intenetu, pratitelja, svega, ali stvarno postati taj jedan bend s takvim jednim pedigreom, gdje god se pojavi da rasproda... To je jedno dostignuće na koje smo najviše ponosni jer to je zapravo ta ljubav koju naši fanovi nama daju, kad dođu zbog tebe, kupe tu kartu, zato se i mi osjećam otako odgovorni da uvijek dajemo najbolje, zadnju kap znoja'', kažu.



2Cellos su ludi spoj nespojivog! Avanturist i showman - Stjepan i Luka - obiteljski čovjek s troje djece, psom i mačkom.



Luka svoju glazbenu priču nastavlja graditi u autorskoj glazbi.



''Ja sam počeo raditi svoju muziku, komponiram, pišem, aranžiram, hoću stvoriti nešto svoje, neki novi svoj zvuk'', kaže Šulić.



Hauser pak nastavlja zavoditi svojim violončelom.



''Nastavljam biti showman, ja pripadam pozornici, pozornica pripada meni, ja ću nastaviti stvarat spektakl. Moj novi album ''The Player'' je upravo izašao, to je taj neki latino smjer koji sam zauzeo, koji će isto biti ludnica, sljedeće godine moja prva solo turneja. To je to! U nove radne pobjede!'', otkrio je Hauser.



Nakon oproštajne turneje Luka uzima odmor koji će provesti s obitelji.



''Taj balans u životu je jako bitan. Da radiš, da si kreativan, a uz to da obitelj kao stup svega, stabilnosti, inspiracije, ljubavi, to je to'', smatra Šulić.



Nedavno ga je na jednom koncertu iznenadio najstariji sin.



''Na kraju koncerta je dotrčao na stage, sav sretan i ponosan, nema veće sreće, ja sam bio ponosan i presretan, malo mi je žao što su dosta mali i da baš sad završava naš 2Cellos projekt, tako da se neće baš sjećat svega što je tata radio prije, ali eto, sve ima svoj tajming u životu!'', smatra Luka.



A kad je Hauserov ''tajming'' da postane otac?



''Auuuu, možda ih već i imam! Ne, ne, nije još nitko pokucao na vrata! Meni se ne žuri, ja laganini!'', kaže Hauser.



2Cellos sada pakiraju kovčege i lete na drugi kraj planete.



''Idemo svuda, idemo na neka mjesta na kojima još nismo bili kao 2Cellis, idemo u Izrael, u Egipat, Dubai, čak i u Arabiju, u Ryadu, onda idemo Japan, Australija, Novi Zeland... I to je to, zadni koncert je na Novom Zelandu, u Aucklandu!'', otkrili su.

Nema sumnje, obožavateljima će nedostajati ovaj magični duo!

