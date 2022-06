Došao je kraj 2Cellos, no prije nego što Stjepan i Luka nastave svatko svojim putem, od publike se opraštaju u velikom stilu - turnejom. Aleksandra Keresman s njima je razgovarala koji sat prije koncerta u Londonu. Iskreno su progovorili o razlogu razlaza, planovima solo karijera, uspjehu i velikom nadolazećem koncertu u zagrebačkoj Areni.

"Ovaj zadnji album i turneja je kruna svega što smo postigli zajedno i jedno veliko slavlje, glazbeno uveličano ovom turnejom. Tako da iscijedili smo sve što smo mogli. Što smo svirali, smo svirali", zaključio je Luka Šulić.

Rečenica je ovo koja je vjerojatno slomila srca brojnih obožavatelja virtuoznog dvojca 2Cellos, no za ove talentirane momke došlo je vrijeme da svatko krene svojim putem. Na svojoj posljednjoj zajedničkoj turneji, tek koji sat nakon razgovora, odradili su nastup u Wembley Areni, o čemu su prije više od deset godina tek sanjali.

"Prvo smo otvarali za Eltona Johna u početku i divili se svim tim dvoranama gdje on svira i evo nekoliko godina kasnije mi smo u tim istim arenama i punimo ih. Na to smo najviše ponosni i to je najteže za postići", otkrio je Stjepan Hauser.

Šest albuma, milijuni pregleda na youtubeu, najveće svjetske dvorane na gotovo svim kontinentima, teško je zamisliti da je ostao bilo kakav neostvareni san. A svejedno, najviše su ponosni na?

"Na naš utjecaj na mlade ljude da se počnu bavit glazbom, da počnu svirati, da uzmu bilo koji instrument u ruke i krenu na taj predivan put", zaključio je Luka.

Ipak, nakon više od desetljeća, Luka i Stjepan, čini se, prerasli su 2cellos.

"U međuvremenu se mnogo toga izdešavalo, on ima troje djece, ženu, psa, mačku. Ja nemam ni psa, ni mačku i afiniteti su drugačiji. Ja ću se solo baviti nekim stvarima koje mi nismo pokrili. Naprimjer, ja sam više taj neki romantičan lik, latino, u tom nekom smjeru senzualnom, a Luka će ići više u nekom drugom smjeru. Antisenzualnom", našalio se Stjepan.

"Kao 2Cellos nikad nismo imali prilike komponirati svoju glazbu, tako da ću ja krenuti s time i vidjeti gdje će me taj put odvesti", najavio je Luka.

"Onda će on meni pisati senzualne pjesme. Romanca by Luka Šulić, performed by Hauser", zaključio je Stjepan.



"Ma za tebe samo cajke. Evo imate ekskluzivu", našalili su se momci.

Jer iako savršeno glazbeno usklađeni, karakterno su polarne suprotnosti.

"Ja sam uvijek bio nabrijan, pun drivea, ambicije, htio da idemo dalje, da idemo na veće stadione. A on je ipak obiteljski čovjek, normalniji. To je isto jedan od razloga zbog čega je došlo do ovog, ali mi sada razumijemo jedan drugoga i prihvatili smo prirodu jedno drugog i uopće nemamo problem", zaključio je Stjepan.

"Zapravo nikad se nismo bolje slagali, tek sad smo prijatelji na kraju", dodao je Luka.

A za kraj europske turneje čuvaju ono najslađe, povratak u zagrebačku Arenu.

"Naš prvi koncert, solo koncert 2cellos u Areni je bio u Zagrebu, tako da je to jedna lijepa i zaokružena priča. I sad smo zapravo u top formi, ovo je vrhunac 2cellos što se tiče i forme i showa. Produkcija i set lista nam je ultimativna. I lijepo je to pokazati doma", veseli se Stjepan.

Prije velikog finala ipak slijedi mali odmor.

"Zapravo se veselimo što ćemo se malo odmoriti, ovo je bila naporna turneja. Svaki dan drugi grad, sviraj, putuj. Ljeto je naravno gdje drugdje nego doma, u Hrvatskoj. Tako da se nadam da će bit na našem prelijepom Jadranu", izjavio je Stjepan.

"I onda ćemo doći u Arenu preplanuli, crni, nećete nas prepoznati, odmorni", najavio je Luka.

Na pitanje postoji li i najmanja šansa da ih jednog dana ponovno gledamo zajedno pod reflektorima, momci ostaju zagonetni.

"Možda ćemo se kao ABBA s 90 godina opet vratiti nazad, sa sjedim kosama i rokat Thunderstruck, bit će malo sporiji tempo, malo ćemo manje glavama lamatati", izjavio je Stjepan.

"Jedan od tisuću posto, znači postoji šansa", dodao je Luka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Neven Ciganović u prozirnom bodiju izazvao pomutnju na crvenom tepihu, jedan dio tijelo posebno je istaknuo! +26

Prije 14 godina prikovala je uz male ekrane cijelu Hrvatsku, a danas o njoj piše Forbes, te i dalje svojom pojavom mami uzdahe +21