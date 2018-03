2Cellosi obožavaju Olivera Dragojevića, stoga su ga tijekom boravka u Splitu i posjetili!

Obradama poznatih glazbenih uspješnica na pozornici, popraćenim i atraktivnim vizualnim efektima, dvojac 2Cellos je na noge podigao Spaladium Arenu. Kako izgledaju trenuci prije nego što izađu na pozornicu te što im je povjerio dragi prijatelj Oliver Dragojević kojeg su posjetili prije koncerta, dečki su otkrili našoj ekipi.

"Duh u njemu kao da se ništa nije promijenio i to nam je baš bila milina za gledati koliko je i dalje pun entuzijazma i živi tu glazbu. Uvijek je bio toliko pozitivan, zafrkant i pun humora i to je ono što ga spašava. Borac je veliki i to se vidi sad budući da mu se stanje poboljšava", rekao je Stjepan Hauser. Dvojac koji je s Oliverom i dijelio pozornicu te ga isticao kao heroja djetinjstva, vjeruje kako će biti još prilika za nove suradnje. Iako su nastupali diljem svijeta, stati pred domaću publiku uvijek je poseban doživljaj: "Pred svojim ljudima to je jedna napetost, ali pozitivna, neki adrenalin, uzbuđenje, više nego inače".

Nesuđeni splitski zet, kako mediji vole nazivati Stjepana zbog bivše veze s Jelenom Rozgom, tijekom nastupa je sišao s pozornice i prišao plavuši u publici. Kasnije se ustanovilo da je riječ o poznatoj trogirskoj blogerici Barbari Vesanović. Pa bi li Hauserovo srce ponovno mogla osvojiti Dalmatinka: "A nikad ne znaš... Iako su zaj***ne te Splićanke", kroz smijeh će Hauser. Dok Stjepan uživa u statusu slobodnog dečka, Luku ispunjava obiteljski život. Sljedeća postaja dvojca 2Cellos je Zagreb, gdje će nastupiti već ovoga petka.

