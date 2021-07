Naša najuspješnija misica i bivši nogometaš, danas sjajan trener, uživaju u Monacu. Zbog uspjeha s tamošnjim klubom uživaju status pravih zvijezda u malenoj kneževini u kojoj žive već godinu dana.

Posjetiti Monaco uz domaćine kao što su Anica i Robert Kovač bilo je uistinu posebno. Par svi obožavaju, od konobara u restoranima do prolaznika s kojima rado porazgovaraju. Robert je kao pomoćni trener u nogometnom klubu Monaco uz brata Niku stekao kultni status, a Anica poznaje svaki kutak lijepe kneževine.

''Meni se Monaco sviđa, ima more, sunce. Hrana, lijep ambijent, južni mentalitet, ljudi, sve paše. Jako su svi mirni i opušteni ovdje, grad je jako siguran'', pričaju Anica i Robert Kovač.

U obitelji Kovač život je nezamisliv bez sporta.

''Čitav smo život u sportu i uvijek nas prati sport, koji god korak napravimo, uvijek je sport blizu nas. Takav je naš život, s time se nosimo i sretni smo zbog toga'', govori Robert.

Djeca su se odlično snašla u novim školama, a roditelji bi ih rado podržali ako se odluče profesionalno baviti sportom.

''To je dobra stvar, ja sam to prošao i mislim da je to stvarno lijepo'', govori Robert

Uz nogomet njihovoj djeci omiljen je i karate.

''Kad sam počela živjeti u Zagrebu, htjela sam da mi se djeca bave nekim sportom, da se mogu obraniti. Smatrala sam da je karate elegantan sport u kojem neće baš odmah slomit nos ili ključnu kost, nešto kao sportska umjetnost'', objašnjava Anica.

Kao izvršna predsjednica karate-kluba, Anica je najbolje mogla vidjeti koliko sportskih talenata danas prođe nezapaženo. Zna to dobro i bivši nogometaš Osijeka i Dinama.

Kako bi se talenti što lakše spojili sa sportskim profesionalcima te zbog toga što uviđaju koliko mladi provode vremena uz tehnologiju, Kovači su postali ambasadori Sportyna, aplikacije kojoj je cilj vratiti djecu na igrališta.

''Prije su nas tjerali u kuću, a sad ne možemo djecu istjerati iz kuće zato što su svi na mobitelima'', govore Anica i Robert.

Ideja je sportske društvene mreže da korisnici razmjenjuju videoklipove kojima se promoviraju, a u kojima ih mogu primijetiti razni sportski stručnjaci. Uz Kovače projekt su podržali i Ivan Rakitić te Mark Viduka.

Anica je osobito ponosna jer aplikacija promovira i sportove koji nisu često u fokusu pozornosti.

''Ja općenito smatram da je sport zdrav duh, jako velika i dobra stvar. Evo, mi smo više od 20 godina u svemu tome, ja drugačije i ne znam'', govori Anica.

Ne sumnjamo da će Kovači uspjeti u naumu da se djeca vrate na igrališta, uostalom u svoje dvadeset dvije zajedničke godine, od toga dvadeset u braku, pokazali su da su pobjednički tim. A što ističu kao tajnu skladnog odnosa, odgovor možete poslušati u našem videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.