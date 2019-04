Već bogatom programu kojeg čini trenutno najpopularniji američki DJ – Seth Troxler, članica Perlon obitelji i jedna od najtalentiranijih ženskih DJica na sceni – Sonja Moonear, predstavnik francuske house scene i član renomiranog trojca Apollonia – Dyed Soundorom te mlada nada hrvatske scene poznata daleko izvan granica države – Andrea Ljekaj, pridružit će se Shaun Reeves i Luca Cazal.

Rođen u Michiganu, ali sa adresom u Berlinu, Shaun Reeves vrlo je poznato ime elektroničke scene koji je odrastao na Detoit zvuku. Zajedno sa Seth Troxlerom, jedan je od osnivača svjetski poznate glazbene etikete “Visionquest” na kojoj su glazbu izdavali imena poput Tale Of Us, Maceo Plex, Guy Gerber, Butch, Mathhew Jonson i mnogi drugi. Ljubitelj house i minimal techno zvuka redovan je gost svih najbitnijih festivala i klubova u svijetu, od rumunjskog “Sunwaves” festivala, “Club der Visionaere” i “Watergate” klubova u Berlinu, festivalu “BPM” u Dubaiju i Portugalu, “Output” kluba u New Yorku do nastupa u klubu “Ushuaïa” na Ibizi. Iako je na paškom Sonus festivalu nastupio prije par godina, Shaun Reeves na #WELOVESOUND OPEN AIR dolazi po prvi put.

Luca Cazal zagriženi je kolekcionar glazbenih ploča. Talijan sa sjedištem na Ibizi, redovno nastupa u klubovima kao što su londonski “Fabric”, “Warung Beach Club” u Brazilu, “Panorama Bar” u Berlinu te DC10 klub na Ibizi čijih partija “Circoloco” i “Paradise” je rezident DJ već dugih 7 godina. Lucina producentska izdanja mogu se naći na poznatim glazbenim etiketama kao što su “Classic Music Company”, “Crosstown Rebels” i “Hot Creations”.

Luca Cazal na #WELOVESOUND donosi duh Ibize te uz vrhunsko društvo Seth Troxlera, Sonje Moonear, Dyed Soundoroma, Shaun Reevesa i Andreu Ljekaja, vjerujemo da će posjetiteljima priuštiti nezaboravno iskustvo.

Otvorenje ljetne sezone u Zagrebu, a ujedno i treće izdanje open air #WELOVESOUND festivala održat će se u subotu, 1. lipnja 2019. godine na Velikom jarunskom jezeru, pored skate parka, s početkom u 16h i trajat će do 5h ujutro nakon čega slijedi sad već tradicionalni afterparty čija lokacija će biti uskoro objavljena na Facebook eventu: https://www.facebook.com/events/2196667973916350/

Early bird ulaznice su rasprodane dok su trenutno u prodaji regularne ulaznice po cijeni od 200 kuna. Ulaznice koje uključuju open air i afterparty, dostupne su u prodaji putem Entrio i TISAK MEDIA prodajnih mjesta, a online putem službene web stranice festivala https://we-love-sound.com/tickets/

Festival #WELOVESOUND održava se u suradnji s partnerima projekta: Grad Zagreb, TZ Grada Zagreba, Jana, Coca Cola Company, Red Bull te medijskim sponzorom 24 sata.

