Zvjezdan Ružić predstavlja svoju novu skladbu i glazbeni video "Sakarun".

Pijanist Zvjezdan Ružić ne samo da nikad ne miruje, već ponovno plovi! Nakon koncertnog spektakla na pontonu na Drugom jezeru u Maksimiru, njegovi su se instrumenti našli na pontonu posred uvale Sakarun, Kariba u srcu Jadrana.

Upravo je Sakarun Ružića inspirirao da sklada istoimenu pjesmu i bilo je samo pitanje vremena kada će ga, a ne hoće li ga i gdje popratiti i video spotom i osim zvukom, slikom zabilježiti jednu od najljepših plaža na svijetu. Osim na Sakarun, svoje je instrumente postavio na velebne stijene Parka prirode Telašćica te na obali mora ispred najvišeg svjetionika u Hrvatskoj, u Velom Ratu, ne bi li dočarao ljepote najdražeg mu otoka.



"Prije četiri godine prvi put sam posjetio Sakarun, plažu o kojoj sam toliko slušao. Osvojila me na prvi pogled! Nedugo nakon toga nastala je skladba posvećena upravo njoj, a onda sam poželio napraviti i video spot sa svoje plaže. Bilo je to potpuno ludo snimanje! U biti - nikad ništa luđe u životu nisam izveo! Pojma nisam imao da taj ponton, kojeg sam toliko promatrao nasukanog na plaži, nikad prije nije plutao na moru. I nije on uopće bio adekvatan za ovako nešto! Zapravo - jedva je četvero ljudi moglo stajati na njemu! Bio je to veseli dvosatni ples tijekom kojeg sam nježno tapkao po pontonu u nadi da i ja i moji instrumenti nećemo završiti pod morem! Ima nešto u onoj izreci da sreća prati hrabre. Pritom ne mislim tu samo na sebe, već na čitavi tim ljudi koji je dao sve od sebe da moja luda vizija postane stvarna, da se slike koje sam toliko dugo mantrao u glavi pretvore u nešto stvarno poput ovog videa; nešto još puno ljepše no što sam ja u svojoj glavi uopće mogao i zamisliti", izjavio je Zvjezdan Ružić.



Ova prekrasna priča ostvarena je u suradnji s Ivanom Čarić, odnosno Turističkom zajednicom Dugog otoka.



"Čudo na Dugom otoku! Dugi otok je takav otok koji je spreman na svaku vrstu čudesnih umjetničkih zahvata. Oduševljeni smo što je kralj "klavir" svoje čudesne zvukove, po spretnim rukama Zvjezdana Ružića, slao tragom dugootočke ljepote“, izjavila je direktorica TZ Dugi otok Ivana Čarić.



Podršku ovoj prekrasnoj priči dala je i Hrvatska turistička zajednica koja je video spot podijelila s brojnim pratiteljima i ljubiteljima putovanja na društvenim mrežama, koji će tako imati priliku upoznati atraktivne hrvatske destinacije i lokacije iz video spota koje će, jednoga dana, možda poželjeti i posjetiti.

A što je to na Dugom otoku toliko čudesno da je Sakarun jedina skladba s prvog albuma projekta Pianotron koja će se u novoj verziji naći i na drugom albumu, koji izlazi početkom jeseni, pogledajte u videu u nastavku.