Godina čitanja na Svjetski dan glazbe okrunjena neobičnom suradnjom.

Nakon što su se kultura i umjetnost našli u nepovoljnom položaju tijekom protekle godine, ove godine, čini se, vraćaju se u punom sjaju. Jedna potpuno neočekivana suradnja, objavljena upravo na Svjetski dan glazbe, i to u godini koju je Ministarstvo kulture i medija proglasilo Godinom čitanja!, samo je još jedan dokaz te tvrdnje.

Zvjezdan Ružić, koji svakim novim korakom sa svojim projektom Pianotron pomiče granice i ne prestaje iznenađivati, još jednom donosi fantastičnu glazbenu priču. I dok smo već navikli na njegove autentične, suvremene solističke izvedbe, ovaj put na suradnju je pozvao eminentnog hrvatskog književnika i akademika Luku Paljetka, koji smatra kako se dogodilo nešto sasvim prirodno: "Pjesnička riječ je uvijek bila u srodstvu s glazbom. To su dvije sestre blizanke i one zajedno žele nastupiti u svijet, koji je s jedne strane gluh i za lijepu i plemenitu riječ, a otvoren za glazbu, ali samo prividno - jer ne zna čuti pravu, jer ona druga podilazi samo nižim strastima. Mi smo htjeli napraviti potpuno suprotno: kad sinteza glazbe i riječi djeluje na najplemenitiji način na one koji će to gledati, slušati i na taj način oplemeniti sebe - čak i onda ako toga nisu svjesni."

Dosad se u pravilu pokazalo kako iza svega što Ružić radi stoji neka dublja priča iz stvarnog života, a prema njegovim riječima čini se kako ni ovaj put nije iznimka. "Na mobitel mi je stigla glasovna poruka. U njoj Luko čita Ivinu pjesmu. Čim je krenuo stih "Nisu to proždrljivi vuci, to su sjene tvoje moždine" u meni se probudilo nešto, ni sam ne znam što, ali bilo je to nešto puno jače od dojma kojeg bih uobičajeno imao na njihove genijalne stihove. Ovi su bili za mene, ova je bila moja! Imao sam osjećaj kao da mi se moja duša obraća kroz ove stihove, kao da mi pokušava mi reći nešto važno, puno važnije od svih onih silnih teorija koje glava stvara dok provodimo život vrteći se u krug i u silnoj želji da ulovimo 'ono nešto', zapravo hvatamo vlastiti rep. Posljednjih devet mjeseci, koliko otprilike imam ovu pjesmu u mobitelu, puno puta mi je pomogla da se dignem kad sam pao, da mi bude utjeha u onim danima kad sam imao 'sjene' u svojoj glavi, kada sam se borio sam sa sobom. Iskreno se nadam da će Lukin glas i moja glazba doprijeti do onih kojima će ova poruka značiti kao što je i meni značila te nedjelje kada sam je dobio, kao što mi dan danas znači, jer ovi stihovi nose veliku dubinu, puno mudrosti i poruku izrečenu od moguće najmudrije osobe koju sam u svom životu upoznao." ističe Zvjezdan Ružić.

Stihove, dakle, koje Luko čita nije napisao on sam, već njihov zajednički prijatelj, fra Ivan Kramar: "Veliko prijateljstvo Zvjezdana Ružića, gospara Luke Paljetka i mene osobno je nešto što rađa jednu sasvim novu dimenziju odnosa ljudskih i u tim odnosima se rađa i ova pjesma. Pjesma 'Tvoj život' je poruka svima onima koji se u životu bave tuđim životima, a boje se susresti se sa samim sobom."

Njihovo prijateljstvo, druženja i telefonski razgovori u jednom su trenutku uzrokovali stapanje umjetnosti i kao rezultat je nastala skladba, koja će svakako naći svoje posebno mjesto na nadolazećem albumu kojeg Ružić već priprema za sljedeću godinu. Video spot koji je, simbolično, snimljen upravo u prekrasnom franjevačkom samostanu sv. Vlaha u Pridvorju u Konavlima, gdje su se i upoznali, potpisuje izvrsni Filip Gržinčić. Ipak, bilo bi šteta dalje trošiti riječi i pokušati pronaći epitete za prizore koji su zabilježeni kada i sami možete pogledati video spot.