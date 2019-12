Legendarni Željko Bebek pobrinut će se za nezaboravnu atmosferu u Spaladium Areni.

Željko Bebek jedan je od onih pjevača koji svojom karizmom i glasom osvaja obožavatelje desetljećima. Neke od najljepših pjesama mnogi pamte još od svoje mladosti i upravo zato s nestrpljenjem iščekuju jedan od najvećih koncertnih spektakala. Poznato je da je Split grad koji odiše temperamentom i pozitivnim vibracijama, a 21. prosinca pokazat će sav svoj sjaj.

Jedan od najdugovječnijih i najpopularnijih pjevača današnjice ove je dane izdvojio za druženje s obožavateljima i medijima, ali naravno, našao je vremena i za uživanje i šetnju prekrasnim Splitom.

Spremniji no ikad, Željko Bebek ne može sakriti oduševljenje i pomisao da će za koji dan, zajedno s mnogobrojnom publikom pjevati uglas. Pjesme poput 'Ima neka tajna veza', 'Selma', 'Na zadnjem sjedištu moga auta', 'Ne spavaj mala moja', tako i one iz svoje dugogodišnje solističke karijere, kao što su 'Da je sreće bilo', 'Laku noć svirači', 'Žuta ruža', 'Tijana' pa sve do novijih 'Ja po kafanama', 'Gdje sam bio', 'Ono nešto naše', 'Ako voliš ovu ženu’, samo su neki od hitova koji će odzvanjati splitskom Spaladium Arenom.

''Radujem se koncertu u Splitu, pogotovo jer će se održati u prekrasno adventsko vrijeme. Nadam se da će publika uživati u najboljem mogućem raspoloženju. Pripremili smo puno lijepih pjesama i pozitivne energije. Veoma sam zahvalan i vjerujem da će to biti jedan od onih koncerata koji se pamte, a ja ću sigurno biti najsretniji od svih'', izjavio je legendarni pjevač.

Ovaj je koncert i svojevrsni dokaz toga da kvalitetne pjesme i glazba koja je nastala i mnogo prije danas utječu na sve generacije i upravo je u tome sva ljepota.

Prenošenje tog istog bogatstva s koljena na koljeno, uz nove hitove, savršena je kombinacija i razlog da ugrabite svoju kartu za spektakl poput ovoga i zajedno sa svojim najmilijima stvarate uspomene za cijeli život.