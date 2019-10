Iako je desetljećima slovio za "zlatnu koku" domaće diskografije, prije nekoliko godina pjevač Zdravko Škender povukao se potpuno iz medija. Jedini kontakt s publikom, i to vrlo blizak, održavao je učestalo na koncertima po Sloveniji i Makedoniji, ali vijesti o istima nisu baš dopirale do hrvatske javnosti.

Nakon što je riješio svoje osobne probleme i pomirio se, kaže, sam sa sobom, Zdravko Škender odlučio se vratiti na našu estradu na velika vrata. Kao nositelj zlatnih, platinastih, čak i dijamantnih naklada u 1980-tima za Croatia Records, nekadašnji Jugoton, čega će se sjetiti naši stariji čitatelji, obnovio je diskografsku suradnju, angažirao poznatu menadžersku agenciju Lupo Music i upravo promovira novi spot i pjesmu "Oprosti majko".

"Kad čujete ovako emotivan tekst, odmah se zaljubite u pjesmu na prvo slušanje. Meni se to dogodilo i nije bilo govora da je ne otpjevam. Inače sam dosta emotivan, poštujem obitelj koja meni predstavlja najveću svetinju, a jedna je majka svakome od nas. Stihovi nove pjesme vjerno opisuju i moj odnos s majkom Divnom. Dok je bila živa, godinama se čudila kako ja ne odustajem od svoje karijere i od svojih snova bez obzira na tragediju koja mi je obilježila život; prometna nesreća 1980. godine kad sam ostao prikovan za invalidska kolica", kaže Škender.

"Zapravo, sada mogu reći da sam hrabro prebrodio teške prepreke u mom životu, boreći iz dana u dan. Znalo mi je biti užasno teško, plakao sam zbog toga, nisam se predavao i opstao sam jedino i isključivo zahvaljujući mojoj publici. Publika me je vratila u život svojom energijom i ogromnom količinom ljubavi koju mi svakodnevno upućuju kako preko društvenih mreža tako i na svim koncertima. Iskreno mogu reći da sam se zadnjih godina izgubio u tom moru nekih novih ljudi koji dominiraju na naslovnicama. Nisam imao adute poput drugih i oslanjao sam se samo na pjesmu i emociju koju sam dijelio s publikom, a medijima to baš i nije bilo zanimljivo. No, sada je priča potpuno drugačija. S timom sjajnih suradnika i kolega vratit ću se onoj vjernoj publici koja me tijekom godina, i usprkos puno mlađim i medijski agresivnijim kolegama nije zaboravila", ističe legendarni pjevač.

Nova pjesma "Oprosti majko" istog je glazbenog žanra kao njegove velike uspješnice iz bogate karijere - "Suze ljubavi", "Ne mogu da te zaboravim", "Zlatno sunce Dalmacije", "Ako nas život rastavi", "Žena kao ti", "Meni si suđena". Sve su to bezvremenski hitovi autohtone hrvatske zabavne glazbe, koje su osamdesetih postizale rekordne diskografske naklade, zahvaljujući kojima Zdravko Škender učestalo nastupa i danas; a u inozemstvu čak i puni dvorane.