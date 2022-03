Zdravko Čolić svojoj vjernoj publici, baš na Dan žena, poklonio je ono najbolje od sebe, novu pjesmu "Sto dukata".

Ova pjesma okupila je najbolje, a tome u prilog ide i činjenica kako je glazbu napisao poznati regionalni pjevač Saša Matić, tekst potpisuje Miloš Smiljanić Žuća, a aranžman Nikša Bratoš i sve to u izvedbi predivnog vokala Zdravka Čolića.

Mnogi su se složili kako je ovo najbolji poklon svim ženama koje ipak čine veći broj Čolićeve publike. A upravo one dočekat će ga na njegovim najavljenim koncertima 23.4.2022., Koprivnica (Školsko sportska dvorana Josip Samaržija – Bepo) i 16.7.2022. Ljetna pozornica Opatija, u suradnji s Festivalom Opatija na Ljetnoj pozornici kako je i ranije najavljeno.



Čolićevi koncerti osim po detaljno složenoj produkciji, velikom broju njegovih hitova, nenadmašivoj energiji pjevača, poznati su i po tome što su danima prije rasprodani.

I baš to nam svima treba – koncerti Zdravka Čolića! Spot za ovu pjesmu snima se ovih dana na nekoliko lokacija po cijeloj regiji. Podsjetimo i na to kako je Zdravko Čolić prije dvije godine čak šest puta rasprodao beogradsku Stark Arenu i jedini je izvođač u regiji kojemu je to prošlo za rukom.

Publika diljem Hrvatske s nestrpljenjem iščekuje odličan koncert i vrhunsku zabavu, a poznavajući nastupe Zdravka Čolića, mislimo kako je upravo on pozitivna doza energije kojoj publici sada najviše treba.

