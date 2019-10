Zdravko Čolić održao je velike koncerte u Americi, a uskoro dolazi u Arenu Varaždin.

Zdravko Čolić, svoju veliku američku turneju započeo je u rujnu gdje je nastupio u Atlanti, Washingtonu, St Louisu, New Yorku, a početak listopada obilježio je rasprodanim koncertom u Detroitu i posljednjim, također već danima rasprodanim koncertom u Chicagu.



Ova američka turneja smatra se izuzetno uspješnom po rekordnom broju prodanih ulaznica, a zaista se mali broj glazbenika može pohvaliti s unaprijed rasprodanim koncertima na drugom kraju svijeta. Interes je bio takav da su se slobodno mogla održati po dva koncerta u svakom gradu. Međutim, već sada postoje planovi za Čoline koncerte na zapadnoj obali i u Kanadi, na proljeće sljedeće godine.



Nakon što je ostvario svoj san s Amerikom te još jedno dobio ogromno priznanje od publike da ono što radi ne poznaje granice i da njegove pjesme voli gotovo cijeli svijet, Zdravko je spreman i za veliki glazbeni spektakl 26. listopada u varaždinskoj Areni koji je trenutno i jedini koncert u Hrvatskoj zakazan do kraja godine.



Varaždinska publika s nestrpljenjem očekuje čuti neke od najljepših i najpoznatijih pjesmama kao što su - „Ti si mi u krvi“, „Pjevam danju, pjevam noću“, „Pusti, pusti modu“, „Esma“, „Što ti dadoh“, „Zar se nismo shvatili“, "Ničeg nije bilo između nas“, kao i singl “Ono malo sreće” koji je nedavno i premijerno predstavljen.



Istoimeni singl broji preko 300.000 pregleda u samo tjedan dana. Prati ga i odličan spot koji je spoj retro scenografije i zanimljivih kostima, a nastao je u režiji Aleksandra Kerekeša. Spot je snimljen po uzoru na američki film “Trumanov showu.” Film govori o čovjeku kojemu je cijeli njegov život tajno emitiran na javnoj televiziji, no u spotu "Ono malo sreće” u pitanju je mlada djevojka čiji život i svaki njezin korak prate kamere. Tekst za pjesmu “Ono malo sreće” napisala je Antonija Šola, koja je zajedno s Ivanom Zakom zaslužna i za glazbu, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš.



Ovaj fantastičan aktualni singl imat ćete priliku poslušati na velikom koncertu u Varaždinu.