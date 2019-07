Lopar se na jedan dan pretvorio u brazilsku Copacabanu, a festival je privukao tisuće ljubitelja latino zvukova među kojima i plesačice i plesače iz Brazila, Rusije, Ukrajine i Mađarske

Desetak kostimiranih plesnih i glazbenih skupina zabavljalo je tisuće posjetitelja do kasnih noćnih sati na osmom Samba Paradise Festivalu. Manifestacija koja je u Loparu postala već tradicionalna, okupila je vrsne plesače poznate brazilske sambe iz cijelog svijeta, capoeiriste, plesače s vatrom, maskote i brojne druge zabavljače koji su gostima priuštili pravi brazilski, zabavno-scenski spektakl.

Samba Paradise Festival ove je godine privukao plesačice i plesače iz Brazila, Ukrajine, Rusije, Mađarske, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

“Očekivanja su nam se ostvarila, čak i više od toga. Vrijeme nas je poslužilo, realizirali smo sve što smo zamislili, a komentari gostiju i domaćih su izvrsni što me čini iznimno ponosnim. Ovo je najbrojniji festival do sada, i po broju sudionika u programu i po broju posjetitelja što nam je pokazatelj da ovaj festival ima budućnost. Pružili smo turistima iz raznih zemalja doživljaj kakav se ne može svugdje vidjeti. Rajska plaža, divni ljudi i strastveni zaljubljenici u latino ritmove, gastronomska ponuda i podrška sponzora i zajednice – sve je to dio ovog Samba Paradise Festivala i sve je to funkcioniralo na najvišem nivou“, istaknuo je Marin Mušćo, direktor Turističke zajednice općine Lopar.

Vrući latino ritmovi i stotine kostimiranih plesača i glazbenika festival je otvorilo u povorci loparskim šetalištem. Latino zabava nastavila se na pozornici na plaži sa službenim programom i scenskim koreografijama do kasnih noćnih sati.

''Velika mi je čast i zadovoljstvo sudjelovati na ovakvom festivalu. Neopisiv je osjećaj kada osjetite samo dio te lude atmosfere, a još je bolji kada sudjelujete u stvaranju iste. Volim ovu plažu, Lopar, cijeli otok Rab. Već dugo dolazim ovdje i mogu sa sigurnošću reći da je ovo jedan od najboljih Samba festivala na kojem sam sudjelovala. Definitivno dolazim i sljedeće godine“, rekla je Polina Mytko, plesačica iz Rusije.

Za kompletan doživljaj pobrinuli su se i ugostitelji iz tvrtke Imperial Riviera d.d. koji su raznolikom i zanimljivom ponudom gostima omogućili da uživaju u pravim okusima Brazila.