Vanna, Mia Dimšić, Damir Kedžo i Ivan Dečak sjeli su skupa, podijelili svoja iskustva i dojmove s prethodnih izdanja festivala ali i preslušali izbor pjesama koje slušamo za tjedan dana, 24.siječnja, na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu.

Glazbene zvijezde koje su obilježile prethodna izdanja Zagrebačkog festivala okupile su se na jednom mjestu kako bi zajednički preslušali pjesme s nadolazećeg, 67. Zagrebačkog festivala 2020.

Damir Kedžo iza sebe ima dvije pobjede na Zagrebačkom festivalu, 2017. u duetu sa Zsa Zsom („Sve u meni se budi“) te 2019. s pjesmom Ante Pecotića, „Srce mi umire za njom“. Komentirajući značaj festivala, Kedžo je istaknuo kako mu je pobjeda omogućila korak dalje u pjevačkoj karijeri. „Bitno mi je bilo da pjesma dođe do ljudi, to se dogodilo i danas je publika pjeva sa mnom na koncertima“, izjavio je.



Vanna je, u ulozi kantautorice, obilježila Zagrebački festival 2018. pobjedom s pjesmom „Najbolji ljudi“: „Za mene je to bila nova situacija, ali i super osjećaj jer su mi ljudi kasnije prilazili i govorili kako im je dobra pjesma. Bez obzira na iskustvo, u ovom poslu čovjeku uvijek trebaju dodatna krila, a to su za mene bili pobjeda na festivalu i pozitivan val autorstva“, objasnila je Vanna. Dodala je i kako su festivali i radijski eter prijatelji, ali kako u Hrvatskoj postoji potreba za još više domaće glazbe u domaćem eteru.



Na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, Mia Dimšić primit će nagradu za najemitiraniju pjesmu 66. Zagrebačkog festivala. Riječ je country baladi „Ovaj grad“ koju, uz Miju, autorski supotpisuju Vjekoslav Dimter i Damir Bačić: „Pjesma je netipična za radijski eter, izrazito je autobiografska i osobna, a opet ima nešto univerzalno u čemu se se mnogi prepoznali“, zaključila je Mia.



Frontman Vatre, Ivan Dečak, dosad nije sudjelovao na Zagrebačkom festivalu, ali ne propušta nijedno izdanje festivala, kao ni festivalski after party: „Redoviti sam gost after partyja Zagrebačkog festivala koji su najbolja zabava u gradu. Vatra nije nikad sudjelovala na festivalu, ali nije isključeno da se uskoro prijavim kao autor pjesme za drugog izvođača. To bi mi bilo posebno drago jer je riječ o autorski jakom festivalu“, zaključio je.