Žanamari Lalić snimila je seksi spot za singl "Kraj programa". Redateljsku palicu uzeo je njezin suprug Mario Perčić.

Nikad izazovnija Žanamari pokazala da s njom nema šale. U ljubomornom je ispadu hladnokrvno likvidirala suparnice koje su bacile oko na njezina supruga. Žanamari u novom vrućem videospotu "Kraj programa" priznaje da joj padne mrak na oči kad se žene besramno udvaraju njezinu suprugu.

Žaninog "filmskog" supruga ovog je puta utjelovio poznati televizijski showbizz novinar i glumac Davor Garić, a Žana je odlučila dodatno zapapriti ovaj spot pa je sve svoje ženske pratiteljice odlučila počastiti detaljnim uvidom u Garićev isklesan torzo.

Kako izgleda njihov "okršaj" u hotelskoj sobi te kako zvuči nova Žanamari provjerite u spotu "Kraj programa". Spot je sniman u ambijentu luksuznog Grand hotela Slavia u Baškoj Vodi koji je bio idealan za atmosferu i priču iz spota. Redateljsku je palicu novog videospota povjerila upravo svojem suprugu Mariju Perčiću čime su nastavili svoju uspješnu suradnju kako na privatnom tako i na poslovnom planu.

Autori pjesme su također Žanamari i Mario.

“Čim sam čula glazbu ove pjesme zafuralo me da napravim pomalo opasan tekst pa je i radnja spota morala to dočarati." Dok je u novoj pjesmi "kraljica drame", u privatnom je životu Žana ipak daleko od toga.

"Nisam nimalo ljubomorna jer znam da u svojem suprugu imam prvenstveno prijatelja koji me nikada ne bi iznevjerio. To je recept naše bračne idile. Kod nas nema tajni i razgovaramo o apsolutno svemu. Mario je pravi gentleman pa i kad se dogode situacije da mu se žene nabacuju, on im kulturno da do znanja da je "obećan samo jednoj". Iako nisam baš sigurna koliko bih ja izdržala dugo gledati da vidim uživo da mu se nabacuje neka besramnica iako zna da je oženjen. Mislim da bi letjelo perje!", našalila se Žanamari aludirajući na priču iz spota u kojem je hladnokrvno likvidirala sve suparnice koje su bacile oko na njezina supruga te dodaje: "Cure iz spota Željka, Teodora i Andrea privatno su moje drage frendice, pa nam je snimati ovakve scene bilo ekstra zabavno! Bez brige, sve su dobro!"

Žanamari sada čeka radno ljeto i brojni nastupi duž obale, a nema sumnje da će se i "Kraj programa" odmah naći na listi singlova koji se ne preskaču otpjevati i uživo s bendom.