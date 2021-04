Ivan Ive Županović zadarski je pjevač kojeg publika uvijek hvali zbog boje i hrapavosti njegova glasa, kao i emotivne interpretacije.

Zadranin Ivan Ive Županović ponovo se vraća na Zagrebački festival, ovog puta s pjesmom poznatog hitmakera, Vinka Barčota s Korčule, koji je napisao "Kad mi dođeš ti", "Ne diraj moju ljubav", "Ne mogu te prestat jubit", "Samo s tobom sam upoznoa ljubav", "Zemlja dide mog" itd.

Ivan Ive Županović zadarski je pjevač kojeg publika uvijek hvali zbog boje i hrapavosti njegova glasa, kao i emotivne interpretacije. U izdanju Scardone objavio je nekoliko singlova - "Ti", "Oprosti mi", "Poljubi me pred ljudima", "Idem dalje, nosim bol". Spot za novu pjesmu "S tobom mogu sve" snimio je na predivnim lokacijima Zadra i Šibenika s naglaskom na zvonik katedrale sv. Stošije i Tvrđavu sv. Mihovila s kojih se pruža predivan pogled na ta dva grada.

Glazbu i tekst nove pjesme napisao je poznati Vinko Barčot, autor pjesama "Ne diraj moju ljubav", "Ne mogu te prestat jubit", "Samo s tobom sam upoznao ljubav", "Kad mi dođeš ti", "Zalutali pogled" i drugih. Aranžman je za života napravio Remi Kazinoti, dok je sve snimano u riječkom studiju Ivanova prijatelja, producenta Nene Belana. Zanimljivo je istaknuti da se u spotu pojavljuje i "kralj saksofona", Jakša Kriletić Jordes, koji je svakako dao svoj pečat pjesmi, a njegov instrument se savršeno uklopio u cijelu atmosferu pjesme.

"Riječ je o klasičnoj ljubavnoj priči", otkriva nam Ivan i nastavlja: "Jako je lijepa melodija, kao i stihovi. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti jer je realna i emotivna. Pjesma govori o klasičnoj ljubavi između dvoje ljudi koji vjeruju da ako se dovoljno jako vole i poštuju, da se sve može nadići i da se sve može prebroditi. Pa i jedan stih kaže: "Prošao sam s tobom i smijeh i ponore." Zaista iskren stih i nadam se da će vam popraviti raspoloženje, a možda i dan, kad je poslušate".

No pjesma je imala zanimljiv put do Ivana: "Pjesmu je napisao Vinko Barčot još davno, prije nekih 10-15 godina, ako se ne varam. Zanimljivo je da ju je u jednom trenutku ponudio Tomislavu Braliću i klapi Intrade. Međutim, jednog dana me Tome Bralić nazvao i rekao da ima jednu pjesmu koja je njemu ponuđena, ali misli kako bi meni mogla više odgovarati. Uglavnom, našli smo se na kavi, ja sam poslušao pjesmu i tu se dogodila ljubav. Pjesma je predivna i svakako sam se mogao naći u njoj jer kao da je pričala jedan period mog života, a onda i činjenica da je demo snimku otpjevao najveći - Oliver! I to je bilo to, rekao sam odmah da je „pisma moja i ničija".

Ivan Ive je ovih dana snimio spot za pjesmu u Zadru i Šibeniku u režiji Tonija Mađerića koji je rekao: "Ovo je moja prva suradnja s Ivanom i sigurno jedna od brojnih koji nas čekaju u budućnosti. Sviđa mi se emocionalna nota koju Ivan naglašava u svojim pjesmama, a dosta podsjećaju na velikana Olivera.

Iz umjetničkog aspekta pjesma „S tobom mogu sve“ mi se odmah svidjela, već sam na prvu zamislio skoro cijelu radnju spota. U spotu Ive zamišlja svoju idealnu djevojku i kroz cijelu radnju mu se djevojka priviđa, a on stvara interakciju s njom. Djevojka se zove Mia, inače je profesionalna glumica što nam je dosta olakšalo i ona je to vrhunski odradila, Mislim da ne bi bilo pošteno da iz svog spota izvučem najbolji dio, to prepuštam publici. Ali definitivno zanimljiviji trenutak u spotu je kad Ivan započne igru šaha s Miom, kroz stihove pjesme pomiče figure. Zašto baš šah? Šah je taktička igra i svaki potez je dobro promišljen, a u našoj maloj ljubavnoj priči Ivan želi svoju idealnu djevojku zadržati u svom svijetu dok se ne prepusti čistoj ljubavi. Postoji i simbolika kraljice i kralja iz šaha koja se povezuje s cijelom radnjom u spotu".