Apgrade Weekend u Beogradu od prvog izdanja koncipiran je kao vrhunac ljetne sezone velikih open-air događaja u regiji, a njegov program uvijek predvode apsolutni lideri svjetske elektronske scene.

I ove godine, u duhu vlastitog imena, ljestvica se pomjera ka gore jer na Kalemegdan zajedno dolaze žive ikone i neprikosnovene vođe globalnog elektronskog pokreta, Laurent Garnier i Sven Väth! A njima će se predstojećeg vikenda, od 6. do 8. rujna, u filmičnom rovu kod Vojnog muzeja na Kalemegdanu pridružiti i elektronski genij Maceo Plex. Strahovita postava koja dolazi uz njih redom čine njujorški mag Anthony Parasole, ubitačni berlinski techno boy band FJAAK, Parižanka iz "dopisništva" u Berlinu Jennifer Cardini, tajno oružje Cocoon etikete Maurizio Schmitz, beogradska globalna techno ambasadorica Tijana T, dugo iščekivani "live" genijalac Tim Green, ekstremno talentirana glazbenica i Stingova kćerka Vaal te heroji lokalne scene Doo, Vitanov i Nenad Marković poznatiji kao 33.10.3402.

Teško bi bilo zamisliti sve te visine do kojih je danas stigla elektronska glazba i cijeli globalni pokret koji raste iz dana u dan, a da u samom središtu tog višedesetljetnog uspona nisu upravo živi DJ simboli, Laurent Garnier i Sven Väth. Nesumnjiv utjecaj i vodstvo primjerom imali su na niz generacija koje su oblikovali svojim gotovo mitskim nastupima na najvećim događajima u povijesti suvremene glazbe čija su remek djela ujedno i osobno stvarali. Na same uvodne taktove klasika kao što su "The Man With The Red Face" ili "Accident in Paradise" proključaju sva najmasovnija okupljanja od Argentine do Japana, a njihova gotovo magična nepogrešivost i maratonski setovi i danas su nerješiva zagonetka za mnoge koji idu stazama koje su im prokrčili svojim neumornim radom, kako na neprekidnom podizanju klupske kulture na razinu vrhunske suvremene umjetnosti, čiju je povijest Laurent i osobno ispisao u kultnoj knjizi "Electrochoc", tako i s dva nepune desetljeća oblikovanja same srži clubbinga na čuvenoj Ibizi gdje Sven s Cocoon večerima nastavlja da i dan danas obara sve rekorde!

PR

Poput Solomuna koji je prošle godine započeo trodnevni party u Rovu ispod Vojnog muzeja, Maceo Plex će od samog starta pokrenuti peto i dosad najveće izdanje Apgrade Weekenda. Ono što karakteriziraju ovogodišnja tri headlinera je nesvakidašnje umijeće putovanja od najdubljeg klupskog undergrounda do fantastičnih visina rezerviranih samo za najveće svjetske pozornice. Dok su Laurent i Sven lideri scene iz prve i neprikosnovene generacije, Maceo je njena i sadašnjost i budućnost. Jedinstvenu stilsku širinu i underground pedigre nedavno je demonstrirao miks albumom za londonski Fabric, a njegova misija afirmacije talentiranih umjetnika najbolje se ogleda u Mosaic večerima, na kojima angažira izvođače koje se mnogi ne bi usudili staviti u samoj špici pred publiku ADE u Amsterdamu ili na famoznoj Ibizi.

PR

Na Apgrade događajima u Beogradu u prethodne tri godine slušali smo vodeće izvođače globalne elektronske scene kao što su Sven Väth, Richie Hawtin, Solomun, Amelie Lens, Nicolas Jaar, Dixon, Ame, Miss Kittin, Jackmaster, Guy Gerber, Modeselektor, Tale of Us, Ben Klock, Marcel Dettmann, Chris Liebing, Loco Dice, Recondite, DJ Tennis, Tiga, Michael Mayer, Function, Answer Code Request, Agoria i mnogi drugi.