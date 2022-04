Švicarski pjevač hrvatskog podrijetla iz Brodskog Stupnika pored Slavonskog Broda, Darko Capo, obradio je pjesmu "O, Ana" te snimio sjajan duet s frontmenom grupe Srebrna Krila, Vladom Kalemberom.

Bezvremenski hitovi koji i skoro pola desetljeća nakon izdavanja zabavljaju brojne generacije, sve češće dobivaju svoje obrade. Moderne note u kombinaciji s dobro poznatim tekstovima donose novo ruho u pjesme koje su već dugi niz godina pronašle svoje mjesto u srcima obožavatelja. Ovoga puta riječ je o jednom od najvećih hitova bivše Jugoslavije, 'O Ana', kojeg je davne 1979. godine otpjevao Vlado Kalember s pop-rock sastavom Srebrna krila.



Švicarski pjevač hrvatskog podrijetla iz Brodskog Stupnika pored Slavonskog Broda, Darko Capo, obradio je pjesmu te snimio sjajan duet s frontmenom grupe, Vladom Kalemberom. Ova lijepa suradnja između Darka i Vlade zaživjela je još 2019. godine, ali je zbog pandemije morala pričekati neko vrijeme kako bi ugledala svijetlo dana. U video spotu im se pridružila i violončelista Ana Rucner, koja je svojim glazbenim umijećem unijela poseban ugođaj.





'Suradnja i duet s Vladom Kalemberom na pjesmi 'O Ana' posebno mi je draga jer je ova pjesma bezvremenski hit i uživao sam svakog trena radeći na njoj. Zanimljivo se uklopilo i violončelo koje je pjesmi dalo posebnu toplinu i notu, budući da je to instrument koji miluje svojim zvukom' - rekao je Darko.Osim svoje autorske glazbe koja će tek zaživjeti među publikom, Capo godinama nastupa diljem Europe zabavljajući publiku sjajnim izvedbama i popularnim obradama. Također, omiljeni je izvođač brojnih domaćih klubova u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini u kojima zabavlja publiku do ranih jutarnjih sati. Do sada je izdao jedan album, a uskoro će izbaciti čak dva nova. Jedan će se sastojati od autorskih pjesama, dok će se na drugom na kojemu radi sa Zoranom Škugorom i Vladom Kalemberom, pronaći obrade velikih hitova. Glazbenik je čekao da se stabilizira situacija s pandemijom kako bi mogao nastaviti s izdavanjem novih pjesama i koncertnim aktivnostima.U svojoj glazbenoj karijeri nastupio je na brojnim festivalima, od kojih posebno izdvaja Ohridski festivalu na kojemu je dobio nagradu za najboljeg debitanta. Prije mjesec dana osvojio je i Večernjakovu domovnicu u kategoriji najpopularnijeg izvođača hrvatske dijaspore po glasanju čitatelja Večernjeg lista, koja se dodjeljuje od 2006. najpopularnijim i najuspješnijim Hrvatima koji žive izvan granica svoje domovine. Također, sudjelovao je i na Festivalu tamburaške i zabavne glazbe Brod 2013., 18. i 19. Etnofest Neum i Ohrid Fest 2021., na kojemu je osvojio prvu nagradu za najboljeg debitanta internacionalne večer s pjesmom 'U svojim suzama te nisam uotopio'. Svoju umjetničku ljubav prenio je i svojim 'Capo Sisters' kćerkama Vanessi i Lari na koje je posebno ponosan i za koje će se tek čuti jer uz obrazovanje i posebnu ljepotu imaju i veliki talent za glazbu.

