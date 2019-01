Organizator Vinski klaster Srijem, iločki vinogradari, podrumari, ali i svi Iločani vas pozivaju da se pridružite još jednom Vinkovu i zaboravite na postblagdansku depresiju o kojoj svi toliko pričaju. Jer gdje ima dobrog druženja, veselja i dobrog vina, depresiji nema mjesta.

Prošli su blagdani i većina se još navikava na to da je produženi odmor gotov, zbrajamo troškove na koje se tijekom blagdana nismo htjeli oslanjati, navikavamo se na slabiju hranu i još uvijek umjesto 9 pišemo 8 kada negdje moramo napisati datum. Melankolični smo i raspoloženje nam nije u nekom usponu, kao ni vrijeme vani koje zapravo samo poziva deku i neki dobar film uz prigušeno svjetlo - stanje popularno nazvano postblagdanskom depresijom.

U Iloku se s tim dobro bore već dvadeset godina zaredom, a ove godine, dvadeset i prve, ponovno nitko neće ostati ravnodušan kada ugleda prekrasne srijemske prizore vinograda, konje te vinogradare koji će vas ugostiti na najljepši mogući način u svojim vikendicama, a moći ćete uživati i u iskušavanju najfinijih traminaca. Vinkovo započinje tamburaškim spektaklom u petak, 18.1. u 20 sati u zajedničkom vinskom šatoru Vinskog klastera u staroj jezgri. Publiku će zabavljati dva odlična, mlada benda; TS Žitna Polja i Aurelius Band.

U subotu, 19.1. program počinje nešto malo prije podneva, odnosno u 11 sati. U 11 sati započinje pokladno jahanje, a točno u podne pokladni sajam. Pokladni sajam održavat će se u staroj jezgri gdje će se pripravljati čvarci, fiš paprikaš, lovački i mesni specijaliteti te šaran na rašljama, a posjetitelji će moći vidjeti i kupiti razne tradicijske rukotvorine. Dok se sva ta hrana priprema, pa kasnije i konzumira, pit će se najfiniji iločki traminci, a onda će posjetitelji odlučivati koji je najbolji. Dok će jedni uživati u dobroj hrani i pokojoj kapljici (više) traminca, drugi će na ulicama Iloka pratiti pokladno jahanje. Vlasnici prekrasnih konja obući će svoje slavonske košulje i prsluke, staviti šešire te ponosno prošetati ulicama i pozdraviti svoje sugrađane i turiste kojima je ovo atrakcija već dugi niz godina. Drugi dan Vinkova ponovno će se završiti u zajedničkom vinskom šatoru gdje se od 20 sati održava vinska zabava uz TS Ringišpil i band Crno na bijelo.

S obzirom na to da je u subotu dan s raznovrsnim programom, tradicionalni nedjeljni doručak na Radošu u vinogradu PZ Trs započet će od 11 sati. Nakon toga slijedi druženje, a onda odmor do utorka, kada će na jutarnjoj misi u 7 sati biti blagoslov povodom sv. Vinka, a kasnije tijekom cijelog dana vrata svih vinograda i podruma će biti otvorena za posjetitelje te će se do dugo u noć družiti s vinogradarima i podrumarima. Vjerojatno će tu biti i prisjećanja nekih dalekih slavljenja Vinkova kao i tradicija koje su se prije više njegovale. I stariji će prenositi ovdašnje tradicije onim mladima te će zajedno ispratiti još jedno Vinkovo u Iloku.

Sve dane ponuda će se moći koristiti uz kupnju kupona, degustacijske čaše ili po cjeniku. Organizator Vinski klaster Srijem, iločki vinogradari, podrumari, ali i svi Iločani vas pozivaju da se pridružite još jednom Vinkovu i zaboravite na postblagdansku depresiju o kojoj svi toliko pričaju. Jer gdje ima dobrog druženja, veselja i dobrog vina, depresiji nema mjesta.