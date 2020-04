Mirta Mornar, Hrvoje Prpić, Tihomir Babić, Zvonimir Penava, Stjepan Hrastić i Ante Bekavac trenutačno čine sastav Vikend-revolucije, a što se događa u bendu otkrio nam je autor pjesama Hrvoje Prpić.

Zagrebački bend Vikend-revolucija osnovan prije gotovo deset godina nakon nekoliko prekida nastavlja s radom u novoj postavi. Bend trenutno čine Mirta Mornar (vokal), Hrvoje Prpić (gitara, back vokal), Tihomir Babić (gitara), Zvonimir Penava (klavijature), Stjepan Hrastić (bas) i Ante Bekavac (bubnjevi), a objavili su i novu pjesmu "Trip". Što se sve događa u bendu i kakvi su im planovi u intervjuu nam je ispričao Hrvoje Prpić, gitarist i vokalist benda koji autorski stoji iza svih pjesama.

Objavili ste novi singl u novoj postavi, o čemu se radi?

Radi se o novoj pjesmi koju smo nazvali „Trip“. Ne bih do kraja otkrivao odakle taj naziv jer je tu previše intimnih detalja. Ali mogu reći da trip djelomično asocira na životne nelogičnosti i kaotične promjene koje nas često zateknu nespremne. Mnogo toga u životu nemamo pod kontrolom pa nam se ponekad učini da nas je uhvatio tornado i odbacio na nepoznato mjesto, ali svejedno se moramo snaći kako god znamo. Ponekad nešto izgubimo, a ponekad dobijemo pa onda ostane taj gorko-sladak osjećaj na kraju.

Koliko ste radili na pjesmi?

Nije nas dugo bilo, ali čini se da je ovo najkreativnije razdoblje dosad. Uspjeli smo tijekom jeseni 2019. osim ove pjesme snimiti i čitav album pa je pjesma zapravo najava onog što tek slijedi idućih mjeseci. Ova pjesma nam je vrlo važna jer simbolizira novi početak za Vikend-revoluciju. Njome najavljujemo i suradnju s novim izdavačem – Dallas Recordsom. Obnovili smo i neke stare suradnje. Tako je miks i koprodukciju pjesme radio Hrvoje Prskalo iz studija ZG Zvuk, a spot je režirao Dinko Pasini iz Klikam Studija. Zanimljivo je da su obojica u istim ulogama prisutni uz nas od samih početaka. Tu je i prilično izmijenjena postava u odnosu na onu s prvog albuma…

Što se u bendu događalo posljednjih godina, kako ste se odlučili na novu postavu benda?

Te su promjene došle prirodno. Neki bendovi uspiju godinama zadržati istu postavu, no to uglavnom nije pravilo i takvi su primjeri rijetki. Kroz Vikend-revoluciju je tako prošao priličan broj ljudi i moram priznati da te promjene nisu uvijek bile lake ni ugodne. Upravo iz tog razloga smo često imali prisilne pauze i gubili kontinuitet. Bendovi su kao male obitelji i ljudi se vežu međusobno, naviknu se jedni na druge – na osobnoj i na glazbenoj razini. Zato, kad god dođe netko novi, treba proći neko vrijeme da se bend ponovno uhoda. Kad se te promjene počnu događati prečesto, zapitate se koliko je uopće realno održati bilo kakav kontinuitet. Bilo je, naravno, pokušaja i pogrešaka s nekim ljudima, ali činjenica je da su svi koji su u nekom trenutku svirali u bendu na svoj način doprinijeli da bend preživi ovih devet godina. Svima im puno hvala na odricanju i entuzijazmu!

Mijenja li to nešto u zvuku benda na koji je publika navikla?

Naravno. Novi ljudi uvijek donesu nešto svoje pa zvuk nikako ne može biti kao prije. Ali nije samo to razlog. Tijekom godina mijenjao se i moj glazbeni ukus pa je nastala snažna potreba da sve novo što sam naučio i otkrio nekako uklopim u glazbu koju stvaram – svjesno ili ne. Glavni vokal je i dalje pjevačica, ali je sad to Mirta Mornar koja je nekako prirodno iz pratećeg vokala evoluirala i sazrela kao glavni vokal benda. I odlično se uklopila u zvuk novih pjesama. Poruke pjesama su sada puno osobnije i intimnije pa smo se potrudili da i zvuk bude sofisticiraniji i ne toliko sirov kao prije. I dalje je to kombinacija raznih stilova pa smo tako eksperimentirali i s elementima jazza i pokušali ih uklopiti u svoj pop-zvuk. Muzika nikad ne dosadi, ali uvijek postoji opasnost da vi dosadite muzici – ako se ne mijenjate, upravo će se to dogoditi. Promjenom zvuka i pristupa pokušali smo ostati zanimljivi sebi i muzici. Novost su i klavijature koje smo do sad „uspješno izbjegavali“, a uvjeren sam da one znatno doprinose tom novom zvuku i dodaju zanimljiv sloj.

Prije pauze hvalila vas je kritika i struka, a koncerti su bili puni velike energije. Što možemo očekivati od benda kada prođe vrijeme izolacije i krenu koncerti ponovno?

Da nije sve naopako zbog ove epidemije, vjerojatno bismo već i imali neke datume koncerata. Iskreno, nakon ovolike pauze i jedva čekamo da pred publikom odsviramo mnogo novih pjesama koje su u međuvremenu nastale. Osim toga, mislim da smo glazbeno sazreli i da smo u mnogim segmentima bolji i zanimljiviji nego prije.

Tko sve radi na pjesmama Vikend revolucije, kako one nastaju?

Pjesme su autorski uglavnom moje. No, uvijek kad se radi o bendu, osobnost ljudi koji te pjesme izvode iziđe na površinu i daje zanimljive, neočekivane rezultate. Jedni drugima dajemo poticaj, a neopisivo je zadovoljstvo izvoditi vlastitu glazbu s ljudima kojima je to gušt.

Stvarate li nove pjesme u izolaciji? Kako trenutačno provodite vrijeme?

Nastojim uvijek nešto novo isprobavati. Ideje stalno dolaze, ali nisu sve ideje dobre pa tako većina na kraju završi „u smeću“. To je normalan dio kreativnog procesa. Barem u mom slučaju. Visoka razina samokritike je dobar način prevencije nepotrebne hiperprodukcije koja na kraju rezultira nečim čime nisam zadovoljan. Kreativnost se ne može forsirati.

Koji su vam planovi s novom postavom benda, možemo li očekivati i album uskoro?

Ovaj singl je tek početak. Do kraja godine bit će još pjesama i spotova pa onda na kraju godine stiže i drugi album. Ono što bismo najviše voljeli jest da u međuvremenu sviramo što je više moguće i da ponovno pridobijemo publiku koju smo zbog pauze izgubili.