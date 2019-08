Osmo izdanje Dimensions festivala je u punom jeku, a neki od najutjecajnijih domaćih i međunarodnih glazbenika, kao i posjetitelji iz cijelog svijeta, do nedjelje 1. rujna kreiraju nezaboravni oproštaj s tvrđavom Punta Christo u Puli.

Festival je krenuo u četvrtak na prepunoj Beach pozornici tik do mora uz imena poput sveprisutnog Huneea, a u prvu festivalsku večer su na na glavnoj, Clearing pozornici, publiku uvele domaće snage ABOP (live) i Petar Dundov, nakon kojih su nastupili detroitski Octave One, Nina Kraviz i čarobnjak Jeff Mills koji je zatvorio prvi dan festivala u ranim jutarnjim satima. Večer se nastavila uz otkrivanje sjajnih glazbenika poput Objekta, Saoirse, Male, Josey Rebelle i Francesca Del Garde koji su posljednji put preuzeli nezaboravne pozornice Moat, Garden, Void, Ballroom i Subdub Arena na tvrđavi. Impresivna lokacija dva stoljeća stare tvrđave, s deset živopisnih pozornica, lista svjetskih izvođača koji su došli podržati festival, prekrasno vrijeme, posjetitelji iz cijele Europe i svijeta, više od 20 party brodova te zabave u tunelima ispod Pule, dovoljan su poziv na nezaboravno izdanje posljednjeg Dimensionsa na štinjanskoj tvrđavi Punta Christo, festivala koji je Pulu stavio na mapu nezaobilaznih svjetskih glazbenih događaja.

PR

Službeni početak vikenda u petak na pozornici uz more predstavlja bend Steam Down koji donosi svoj afro i future soul zvuk, a tu je i DJ dvojac Heels & Sous. Glavna pozornica festivala, Clearing, ugošćuje neke od najboljih live nastupa i DJ-eva, a ovog petka na rasporedu su Jayda G, Hunee kao i Dan Shake sa svojom house i disco selekcijom. Jedna od kultnih pozornica festivala s ozvučenjem svjetskog glasa, The Moat, u vikend ulazi nastupima sjajnih glazbenica Kiare Scuro, Shanti Celeste, a tu je i Helena Hauff koja techno donosi u ovo jedinstveno kameno okruženje. The Void pozornicu preuzima utjecajni glazbeni medij Resident Advisor uz katarzičnu glazbu producentice Object Blue, kao i japanskog DJ Nobua, dok će baseve Subdub Arene upogoniti Identified Patient, Vladimir Ivković i Andrew Weatherall.

PR

U subotu na Beach pozornicu penju se The Fogsellers, šibenski electro-fusion band kao i deep house/jazz live dvojac Jan Kinčl & Regis Kattie, jedno od naših najzapaženijih imena elektroničke scene, dok večer zatvara vrsni selektor Mr. Scruff. Na Clearing će nastupiti trenutno jedni od najtraženijih svjetskih izvođača, detroitski Omar S i Sadar Bahar,pozornicu The Garden režiraju Joy Orbison i Josey Rebelle, a moćno ozvučenje Moata iskoristit će Afrodeutsche s electro i techno selekcijom, Karen Gwyer live kao i Blawan. The Void će testirati svoje soundsysteme uz Craiga Richardsa i DJ Bonea koji dolaze odvrtjeti electro set, a Subdub Arenom odjekivat će Dbridge i Sceptical. Ballroom, najintimniju pozornicu festivala, zauzet će izdavačka kuća PDV sa svojim gostima, najprepoznatljivijim članovima domaće underground scene, Burek Crew (Mislav b2b Pytzek), Borut Cvajner, Mimi i DJ Labud iz Ekstrakta, Volster i Ivan Komlinović, a Jack’s Corner preuzimaju regionalne snage Ynez, Roli, Jaša Bužinel i Blažen DJ te Ognjem.

PR

Velika završnica u nedjelju na slikovitoj pozornici uz plažu dovodi sjajne Children of Zeus koji predstavljaju live soulful zvuke, uz Nu Guinea i Dam Funk, a tu je i naš DJ i producent Ilija Rudman, poznat po svojim eklektičnim setovima. Zadnji dan na glavnoj pozornici festivala, nudi samu kremu elektroničke scene. Larry Heard aka Mr. Fingers vraća se na Clearing nakon što je upravo na ovoj pozornici prije par izdanja prvi put uživo nastupio nakon 20 godina, a pridružuju mu se Craig Richards i Nicolas Lutz koji će službeno zatvoriti festival. Garden će preuzeti Gilles Peterson i Mr. Scruff sa selekcijom glazbe iz cijelog svijeta, s Moat pozornice će se oriti zvukovi moćnih Courtesya, Call Supera i Hessle Audia tria, kojeg čine Ben UFO, Pangaea i Pearson Sound. The Void zauzima legendarni DJ Stingray koji u goste dovodi Silviu Kastel, Paulu Temple i Solid Blakea. U Subdub Arenu dolazi OM Unit, Displace i ANT TC1, dok će Ballroom posjetiti Omar i YAK. Jack’s corner zatvaraju regionalni izvođači Lawrence Klein, Bebetto, DJ RaDa, Avoi i Marina Karamarko.

Ulaznice za Posljednji ples Dimensionsa u Puli još uvijek možete nabaviti u Entrio sistemima i na prodajnim mjestima. Osim festivalskih, u pretprodaji su dostupne i jednodnevne ulaznice po cijeni od 250 kn. Ulaznice za pojedine dane moguće je kupiti do ponoći dan prije izabranog dana. Nakon toga, ako ostane ulaznica bit će ih moguće kupiti na blagajni na glavnom festivalskom ulazu u Štinjanu. Ulaz s jednodnevnim ulaznicama vrijedi od podne do 6 ujutro za izabrani dan.