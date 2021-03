"Vidi kako se smiješ" novi je Vatrin singl, treći nakon "Sva naša ljeta" i "Carstvo sunca" kojim najavljuju novi studijski album.

"Snimamo iz jednog kadra? Ok, zašto ne!". Tako je nekako tekao dogovor Vatre s redateljem Filipom Gržinčićem iz Gržinčić Creative Visuals oko snimanja novog video spota za pjesmu "Vidi kako se smiješ". Nakon što su dogovorili da im se na snimanju pridruži i glumica Helena Minić Matanić, posao je mogao početi.

Efektnu lokaciju pronašli su u novouređenom Dvorcu Janković u Suhopolju. "One take" snimanje zahtijevalo je dobru organizaciju i zalaganje cijele ekipe, a redatelj Filip Gržinčić do zadnjeg je detalja slagao i tempirao kadrove, kako bi sve na kraju dospjelo na svoje mjesto.

Probe su trajale dva dana, a spot je snimljen u prvom pokušaju. Rezultat je originalan video koji svojim šarmom osvaja gledatelje i ističe se među dosadašnjim video uradcima. "Vidi kako se smiješ" novi je Vatrin singl, treći nakon "Sva naša ljeta" i "Carstvo sunca" kojim najavljuju novi studijski album.

"Napisao sam ovu pjesmu u želji da se osmjesi ponovo vide na našim licima i licima ljudi koji nas okružuju. Tema same pjesme možda nije toliko "lagana", ali su zato glazba i video broj u njezinoj suprotnosti, dinamični i vedri. Bila je to moja želja, da na neki način pokušam vratiti životnu radost koju smo u posljednje vrijeme možda izgubili." - izjavio je uoči premijere autor Ivan Dečak.