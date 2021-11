Ulaznice za koncert Arctic Monkeysa u Puli kreću u prodaju u srijedu 24. studenoga u 10:00 sati.

Arctic Monkeys vraćaju se na pozornice prvi put nakon 'Tranquility Base Hotel & Casino' turneje, koja je završila 2019. godine. Bend je nedavno najavio nekoliko odabranih koncerata za ljeto sljedeće godine, i to u Hrvatskoj, Češkoj, Turskoj te Bugarskoj, pa je tako i Pula stigla na popis odabranih destinacija. Koncert će se održati u pulskoj Areni, jednoj od najimpresivnijih svjetskih pozornica na otvorenom, 16. kolovoza 2022.

Ulaznice će biti moguće kupiti isključivo online na www.eventim.hr i na partnerskim web stranicama (www.eventim.si, www.eventim.hu, www.eventim.ro, www.oeticket.com). Ulaznice neće biti dostupne na prodajnim mjestima Eventima. Moguće je kupiti maksimalno 4 ulaznice u narudžbi. Ulaznice će biti personalizirane; u procesu kupovine bit će potrebno upisati podatke svih posjetitelja koji će koristiti ulaznice. Samo osobi čije se ime nalazi na ulaznici bit će omogućen ulazak na koncert nakon provjere osobne iskaznice. Cijene ulaznica su: Loža – numerirano sjedenje – 559,00 HRK, Parter – stajanje – 499,00 HRK, Kamene tribine – slobodno sjedenje – 479,00 HRK, Travnjak – stajanje – 299,00 HRK, Ulaznica za osobe u invalidskim kolicima - 249,00 HRK.

Arctic Monkeys su Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley i Matt Helders. Osnovan u High Greenu, Sheffield 2002. godine, bend je do danas objavio šest studijskih albuma, a njihov najnoviji, 'Tranquility Base Hotel & Casino' objavljen je 2018. Bend je 2020. godine objavio svoj prvi live album 'Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall', a svi prihodi su bili namijenjeni War Child UK organizaciji.

Debitantski album benda 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not' objavljen 2006. postao je najbrže prodavani debitantski album u povijesti britanske top liste.

Objavljivanjem sljedećih albuma; 'Favourite Worst Nightmare' (2007.), 'Humbug' (2009.), 'Suck It And See' (2011.), 'AM' (2013.) i 'Tranquility Base Hotel & Casino' (2018.) učvrstili su svoju poziciju jednog od najuspješnijih britanskih bendova koji se pojavili u posljednje vrijeme. Arctic Monkeys su jedini bend koji je osvojio nagradu za najbolju britansku grupu i britanski album godine na The Brits nagradama tri puta. Bend je do sada osvojio sedam Brit nagrada od devet nominacija od izlaska njihovog debitantskog albuma 2006. Ostala postignuća uključuju nagradu Ivor Novello, Mercury Music Prize, 20 NME nagrada, pet Q nagrada i tri nominacije za Grammy.

S globalnom prodajom albuma od preko 25 milijuna i digitalnom bazom obožavatelja od preko 30 milijuna sljedbenika, glazba Arctic Monkeysa do danas je streamirana više od devet milijardi puta, s prosjekom od 6,5 milijuna streamova svaki dan. Njihov legendarni singl 'Do I Wanna Know' streaman je milijardu puta.

Arctic Monkeys nastupili su na ceremoniji otvaranja Ljetnih olimpijskih igara u Londonu 2012. godine i dvaput su bili glavni izvođači Glastonbury, Reading i Leeds festivala. Bend je prodao preko 625 tisuća ulaznica diljem svijeta tijekom svoje turneje 'Tranquility Base Hotel & Casino' 2018. i 2019. godine.

Alex Turner je sada objavio osam uzastopnih albuma koji su postali broj jedan u Velikoj Britaniji (6 x Arctic Monkeys, 2 x The Last Shadow Puppets).

