Bilo je to doba kada se izlazilo srijedom. Domaća se hip-hop scena već bila zakuhala, a rime Bolesne braće i Tram 11 su znali i oni najmanji klinci u kvartu.

RNB Confusion, prepune srijede u Gjuri 2, Piranhi i Mansionu sjećanja su koja danas izazivaju žmarce koji se poput vala ugode pomiješanog sa neizbježnom nostalgijom šire kralježnicom, tadašnjih tinejdžera, danas nešto zrelijih članova ove naše urbane gradske zajednice.

Ovo je naš flyer za prvi ikad održan RNB Confusion party u kultnom klubu Gjuro 2 na kojem je bilo točno 100 ljudi.

1. RNB CONFUSION PARTY / GJURO 2 / 05-03-2003 /

U jeku ovih zagrebačkih dana, politički ne tako sjajnih kao što je to odavala tadašnja scena, prije otprilike 16. godina, na vrata noćnog života metropole zakucali su mladi entuzijasti, s vrećom energije, ambicije i jednakom količinom dobrih ideja. 05.03.2003. godine rođen je RNB Confusion u tada kultnom Gjuri 2. Legendarne srijede u Piranhi, potom i Mansionu, redovi do Ribnjaka ispred Gjure 2, nastupi Ede Maajke, Bolesne braće, Tram 11, Nereda i Stoke, Divasica, Ivane Kindl, Frenkija, Elementala, Connecta, TBF-a, Nine Badrić kao i Montella Jordana, Blackstreet, Nina Sky...Prvi rooftop partyiji u Zagrebu na krovu MSU-a, pop up partyiji u parku Maksimir, Hypo centru, Katranu ili SC-u...Sve je to danas legendarni RNB Confusion, klupski program koji 19. travnja slavi svojih (prvih) 16. godina na 2 tematska floor-a u Tvornici kulture.

XVI ROĐENDAN / TVORNICA KULTURE / 2 FLOOR-a / PETAK 19-04-19 /

Ulaznice za die hard fanove dostupne su po cijeni od samo 30kn na pretprodajnim mjestima ili online Entrio.hr: https://www.entrio.hr/event/rnb-confusion-xvi-birthday-celebration-6221

RNB CONFUSION u Tvornici Kulture priprema mini festival i r’n’b praznik u Zagrebu, a party zagrijavanja kao uvertira u 16. rođendan bit će onaj u klubu Boogie zakazan za petak 22. ožujka u suradnji sa popularnim zagrebačkim brandom Sutra Je Subota.

XVI B-DAY WARM UP ft. Sutra Je Subota / KLUB BOOGIE / PETAK 22-03-19 /