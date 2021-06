"U nama” je nova pjesma i spot Damira Kedže koje autorski potpisuju žene - Lu Jakelić, Helena Janjušević i Snježana Jerković Radoča.

"U nama” je nova pjesma i spot Damira Kedže koju autorski potpisuju žene.



Izazovna razdoblje i godina su vjerujemo iza nas, danas nam sve zgleda kao neki novi početak. I baš jednako tako zvuči i nova pjesma Damira Kedže, prepoznatljiva, a opet drugačija i snažnija od svega do sad, zvuči kao novi snažni početak.



" U nama” ime je novog singla koji Damir predstavlja 1.6.2021. i pjesma je to koja je drugačija, ogoljenija i kako Damir Kaže posebna je u puno toga.

“Okružen sam i radim s ljudima koje izuzetno cijenim i volim , stvorili smo pjesmu za koju sam Snježani rekao, neka mi ju puste kada umrem, toliko vjerujem u nju”, izjavio je Damir Kedžo



Žena je napisala tekst i glazbu pjesme, a režiju video spota također potpisuje žena.



Pjesmu je napisala izvrsna kantautorica i žena čiji talent će publika tek upoznati. Satkana je od nota i emocija i zove se Lu Jakelić. Lu je napisala brojne lijepe pjesme, ali nikada do sada nije napisala pjesmu za nekog drugog izvođača, baš zato je odgovornost i čast pjevati pjesmu “ U nama “ kod Damira Kedže još veća.

“Počašćen sam što sam ja taj prvi koji će publici donijeti emociju i drugačiji pristup glazbi, posebnu glazbu kakvu stvara Lu. Pjesma me je već na demu obuzela i osjećao sam da je moja, da je svemir mislio na mene dok ju je Lu stvarala. Osjećam je na neki poseban način. Opisuje me onako “ baš do kosti”. Dao sam sve od sebe da taj osjećaj i emociju donesem najbolje što mogu publici. Sad samo čekam kako ćete ju vi doživjeti, višeslojna je jako”, priznao je Damir.



Redateljica spota je Damirova višestruka partnerica, žena u čije se ruke prepušta potpuno siguran da će od njega izvući ono najbolje, glumačko i plesno.

"Vjerujem joj toliko da sam joj dao da mi režira spot i da u njemu glumi. Helena Janjušević je posebna baš kao i ova pjesma. Multitalentirana, posebne ljepote i karaktera, kada pogledate spot shvatit ćete zašto je obožavam. Zahvalan sam što je dio mog svemira”, poručio je Damir.

Radeći na pjesmi, spotu, i kompletnom projektu “U nama” suradnici su birani srce, emocijom i po onome što ih kod Damira izdvaja i čini posebnim. Bilo je sve od početka jako hrabro, odabrati pjesmu ogoljene i čiste emocije i tu emociju verbalizirati vokalno i emocionalno uz tim koji je okupljen samo za projekt “ U nama “.

"Okupili smo u tim kreativne i vrijedne pojedince, majstore svog posla, ali koji su surađivali po prvi put svi skupa na jednom projektu. Cijelo vrijeme govorili smo “naš eksperiment” će uspjeti ili neće, treće mu nema. Na kraju smo zadovoljni i dajemo “U nama “ vama dragi ljudi. I evo tek sad, dok slažem izjavu za ovaj press, sam shvatio da su na ovom spotu sve ključne uloge odigrale žene, wow! Vodilo me je srce i svaki dio stvaranja ove pjesme prepustio sam onima kojima bezrezervno vjerujem i evo sad shvaćam - who run the world. Hvala vam drage moje, ništa bez vas“ poručuje Damir Kedžo za kraj.



Autor teksta i glazbe je Lu Jakelić, autor aranžmana Rejhan Okanović, video spor režirala je Helena Janjušević, producentica projekta je Kedžina menadžerica Snježana Jerković Radočaj.