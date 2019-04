Tram 11 najavljuju dugoiščekivani DVD + CD ''Jedanajstica u Domu sportova'', kao i koncert, a rade i na novom albumu.

Spotom ''Malu na stranu'' ft. Bolesna braća (Live)“, u režiji Danijela Tipure, Tram 11 najavljuju dugoiščekivani DVD + CD ''Jedanajstica u Domu sportova''. Fanovi do 8. travnja mogu prednaručiti potpisane primjerke izdanja i to putem linka:

https://bit.ly/2FGMeNz

22 pjesme na DVD-u i 15 pjesama na CD-u bit će objavljeno na dugoiščekivanom Tram 11 live DVD + CD izdanju ''Jedanajstica u Domu sportova“. Materijal je snimljen na velikom koncertu održanom 11. 11. 2017. u zagrebačkom Domu sportova.

Na taj su dan, nakon 14 godina pauze, Tram 11 rasprodali veliku dvoranu zagrebačkog Doma sportova, i to čak mjesec i pol dana uoči koncerta. Bio je to veliki povratnički koncert dvojca koji je izazvao zanimanje, ne samo ljudi u hip-hop krugovima, nego i puno šire javnosti. Postao je to koncert za koji se s pravom postavlja pitanje ''Gdje si bio 11. 11. 2017.?“.

S koliko se nestrpljenja čekao povratak Tram 11, pokazao je i ogroman interes obožavatelja za remasterirano CD i LP izdanje ''Čovječe ne ljuti se“, objavljeno netom prije koncerta. Fanovi svih generacija satima su čekali kako bi dobili potpis hip hop velikana Targeta i Generala Wooa.

Da bi koncertom zaokružili hip hop priču nastalu devedesetih, na pozornici su im se pridružili i gosti: Inkognito Popara, Renman, Lu Jakelic, Bolesna Braca, Stupni, Frx, Slavin Balen, Pendrek, FreeStyle Kingz.

Sve pjesme i neponovljiva atmosfera, zabilježeni su na DVD-i i CD-u „Jedanajstica u Domu sportova“!

''Da je Tram postigao tolki bum medu slušateljima nikad mi neće biti jasno, znam da smo lirički jaki i iskreni u tome, ali sam profil ljudi na koncertu me je uvjerio u vrijednost naših riječi. Spremite se za nastavak priče.“, kaže Target.

''Nisam ovo sanjao ni u najluđim snovima. Ovo je bilo više od koncerta, toliko pozitivnih vibracija nisam nikada prije osjetio. Mislim da se nikad nije dogodilo da nakon koncerta ljudi na izlasku grle redare i daju pet muriji.

Svakako povijesni događaj za nas i hiphop.“, kaže General

CD sadrži ukupno 15 pjesama, a DVD izdanje sadrži ukupno 22 pjesme, odnosno snimke s koncerta među kojima su “Čovječe ne ljuti se”, “Kužiš spiku”, “Kaj ima lima?”, “Udri brigu na veselje”, “Mokri snovi”, “Zlo i naopako”…

Tram 11 najavljuju veliki zagrebački koncert 13. 7. na krovu MSU, a snimaju i novi album.