Čovjek iz čijeg pera izlaze neki od najljepših stihova za nebrojene glazbenike, Miroslav Rus, nije krio zadovoljstvo konačnim rezultatom.

Dva velika imena koja su svaka na svoj način obilježila rad Hit Recordsa i zaslužni su za brojne uspjehe, ponovno su oduševili. Dobitna kombinacija Miroslava Rusa i Tonyja Cetinskog, rezultirala je još jednom, slobodno možemo reći, pjesmom nad pjesmama, u ovom slučaju i najljepšim poklonom za godišnjicu braka te spomenom ljubavi.

'Ja ne znam nikog boljeg od tebe' skladba je sa aktualnog najiščekivanijeg ovogodišnjeg izdanja, Tonyjevog albuma 'Kao u snu', koji je na prvo slušanje osvojio struku i publiku, te postao najprodavanije izdanje.

I dok aktualni singl 'General bez činova' već osamnaest tjedana stoji u vrhu nacionalne HR Top 40 liste, pjesma 'Ja ne znam nikog boljeg od tebe', tiho je i nenametljivo postala, malo je reći hit.

Gotovo milijun i dvjesto tisuća YouTube pregleda dovoljno govori samo za sebe, te o želji fanova, što treba biti sljedeći singl.

Zaštu su pjesme Miroslava Rusa, koji i ovoga puta potpisuje glazbu i tekst, toliko cijenjene i tražene kod izvođača, najbolje je objasnio sam Tony, 'Miroslav Rus u svakom trenutku zna kroz što prolazim i kroz što sam prolazio ranije, a ovom pjesmom je na najbolji način opisao što osjećam prema svojoj supruzi. Hvala mu za najbolji mogući poklon kojeg smo supruga i ja mogli zamisliti za petogodišnjicu braka. Kao što rekoh, Ruki je svakodnevno uz mene i svaki moment može sa lakoćom pretočiti u pjesmu velike "razorne" moći poput ove. Očekujte neočekivano i ubuduće.'

Tony Cetinski (FOTO: Paolo Gentilini)

'Ja ne znam nikog boljeg od tebe', istaknuo je Tony, jednostavno se zalijepila ljudima za srce, a poznat kao osoba koja uvijek osluškuje želje obožavatelja, to nije želio zanemariti.

'Ovu pjesmu Miroslava Rusa, nije bilo jednostavno pretočiti u video spot, ali uspjeli smo i to opet vrhunski, jednostavno, a drugačije baš kakva je i sama pjesma. Upravo tako, kako smo je moj prijatelj autor, i moja malenkost, i snimili u studiju prilikom završavanja albuma. Ova pjesma uistinu je ponovila priču pjesme ‘Kada žena zavoli’ svojevremeno, a to je priča da je publika bila ta, koja ju je toliko zavoljela i prihvatila, pa smo jednostavno morali što prije snimiti video spot.'

Što ima ljepše za autora od činjenice da će mu pjesmu otpjevati dobar pjevač, a tek kad ti se zalomi najbolji, kao meni sada! Tony i ja se tražimo godinama i mislim da smo se konačno našli. Cijeli život smo prijatelji, a sada još i zajednička pjesma. Radio sam je bez kompromisa, za dušu, a tako ju je i on otpjevao. Za mene je to već sada jedna od mojih najboljih pjesama. Guštam na najjače. Kladite se na nas.

Iza spota za novu pjesmu stoji mladi rovinjski redatelj i Tonyjev prijatelj Paolo Gentilini, koji potpisuje i aktualni Tonyjev spot 'General bez činova'.

'Snimanje je bilo vrlo zanimljivo, podijeljeno u dva dana i sve je bilo uspješno i kvalitetno odrađeno. Na ovom spotu radila je ista ekipa koja je radila na spotu 'General bez činova', sa novoga albuma 'Kao u snu'. Koreografkinja Sara Oštrić. Sama radnja spota prati ime albuma, i odvija se u začaranoj šumi, gdje Tony ima ulogu naratora radnje. Pjesma je ljubavna balada, gdje u samoj tmini, bolja polovica podiže i svojom ljubavlju kao krijesnice prati i osvjetljava put.'

Finalnim rezultatom odnosno spotom, iznimno je zadovoljan i Tony, 'I u ovom spotu kao i u prethodnom ‘General bez činova’, koji usput rečeno ne silazi sa top ljestvica u regiji ,imao sam sreću i privilegiju raditi nešto nesvakidašnje zahvaljujući Paolu Gentiliniju i cijelom timu mojih Rovinjaca i Rovinjki i to me iznimno veseli. Toliko kreativnih ljudi i trenutaka u jednom malom Rovinju, a još znajući da su moji sugrađani, čini me jako ponosnim i sretnim. Ujedno, hvala naravno i svima koji su kupili novi album ‘Kao u snu’, te ga učinili i najprodavanijim izdanjem u regiji. Drago mi je da vas nismo razočarali, da ćemo sa ovog albuma imati možda i najveći broj izrađenih spotova do sada, jer skoro svaka pjesma to zaslužuje.

Kao što je spomenuto, pjesma 'Ja ne znam nikog boljeg od tebe', zahvaljujući Miroslavu Rusu, Tonyju Cetinskom i svima vama, definitivno zaslužuje video spot.