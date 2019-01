Tomislav Maček predstavio je svoju pjesmu.

Tomislav Maček je mladi pjevač i kantautor koji je prije nekoliko dana predstavio svoju prvu pjesmu i spot pod nazivom “Uzalud je sve“.

Za sebe kaže da je najsigurniji u svojem društvu, da vrijeme voli provoditi sa svojim prijateljima, a radi u KBC-u Zagreb kao klinički majstor.

''Glazbom se bavim još od osnovne škole kada je i upisao glazbenu školu. Živjeti život kroz glazbu to je ono čime se želim baviti u životu. Znam da baš nisam neki pjevač, ali želio bih pjesmom doprijeti do drugih, imam nekoliko pjesama koje ću predstaviti kroz neko vrijeme, nadam se da će se drugima svidjeti moj način stvaranja glazbe. Kad pišem pjesme totalno sam drugačija osoba prepustim se emocijama, promatram tuđi i svoj život kako bih došao do inspiracije. Sve što se događa u tim životima su stihovi, samo treba dodati malo glazbe i pretvoriti ih u pjesmu'', kazao je Tomislav za svoju novu pjesmu.