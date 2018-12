Nakon spektakularnog koncerta u Zagrebu koji se održao 1. prosinca u zagrebačkoj Areni, Tomislav Bralić i klapa Intrade ispunili su očekivanja i u Splitu.

Spaladium Arena je ovaj petak bila ispunjena dobrom energijom i pozitivnim komentarima! Tomislav Bralić i klapa Intrade oduševili su tamošnju publiku i još jednom potvrdili svoj status jedne od najpopularnijih klapa u povijesti klapske glazbe!

Nakon spektakularnog koncerta u Zagrebu koji se održao 1. prosinca u zagrebačkoj Areni, Tomislav Bralić i klapa Intrade ispunili su očekivanja i u Splitu. Puna dvorana i skoro tri sata dalmatinske pisme nikoga nisu ostavili ravnodušnim te je publika kraj dočekala na nogama.

Vrata dvorane otvorila su se u 19 sati, a klapa je koncert započela sa "Intrade san popi" u a cappella izvedbi nakon čega su krenuli nizati svoje hitove poput "Ne mogu te prestat jubit", "Ne damo te pismo naša" , "Ti,samo si ti", "Zora bila" i brojne druge.

U početka koncerta klapa je pjevala svoje stare hitove, kao i one s novog albuma "Bilo je i vrime". Nakon pjesme "Stina pradidova" Tomislavu Braliću i klapi Intrade su se na pozornici, kao gosti, pridružili Tedi Spalato i grupa Forum.

Vrhunac večeri pripao je izvedbi pjesme "Cesarica" posvećene legendarnom Oliveru Dragojeviću. Za taj poseban trenutak na pozornici okupili su se Tomislav Bralić, klapa Intrade i svi gosti, te su zajedno s publikom otpjevali jedan od najvećih hitova u povijesti hrvatske glazbe.

Posebno emotivan trenutak je bio kada se razvukao transparent koji svi pamte s Oliverovog ispračaja, onaj koji se viorio sa Sv. Duje te je taj prizor razgalio sve prisutne.

Scardona kao organizator se pobrinula da sama produkcija bude na visokom nivou, i razglas i svjetlosni efekti bili dostojni pravog glazbenog spektakla.

Uzlazna priča ove klape započela je kada se revolucionarne 2006. godine 15.000 ljudi okupilo za klapsku pjesmu na nikad do tad viđenom klapskom spektaklu na Poljudu. Bio je to događaj koji je snažno promijenio kompletnu glazbenu scenu u Hrvatskoj i stvorio potpuno novi zvuk popularno nazvan "dalmatina".

Zadnji put kada su održali spektakl u Areni Spaladium bila je 2015. godina kada su slavili 30 godina rada, a koncert je bio rasprodan. Veličina spektakla potvrdila se i ove godine, a publika je uživala do samog kraja!

Split je za klapu posebna priča jer je klapa vrlo emotivno vezana za njega. Njihova karijera doživila ogroman uzlet nakon legendarnog koncerta “Ne damo te pismo naša” na stadionu Poljudu 2006., a osvojili su i Grand Prix na Splitskom festivalu 2012. s pjesmom "Zašto uvik pivan".



Tomislav Bralić je s publikom podijelio i sretnu vijest da je njihov novi album "Bilo je i vrime" upravo pušten u prodaju u izdanju Scardone. U međuvremenu od prošlog studijskog albuma "Cviće" objavili su "Best of – 30 godina" posvećenu trideset godina njihove karijere i album na kojem je zabilježena kruna njihove karijere – koncert u pulskoj Areni pod nazivom "Arena Pula".

Ova lijepo zaokružena dalmatinska priča nakon koncerata u Zagrebu i Splitu dobiva svoj nastavak u ljubljanskoj Areni Stožice 1.veljače 2019.