Tijekom zavidne karijere Tina Turner je prodala preko 100 milijuna kopija svojih albuma, a dobila je 12 Grammyja, između kojih je i zlatni kipić za životno djelo. Ovo je njezinih 10 najboljih pjesama.

"Rock baka" Tina Turner slavi 81. rođendan, a radi se o glazbenici iznimnog talenta koja je svijet osvojila energičnim nastupima i snažnim glasom.

Tijekom zavidne karijere prodala je preko 100 milijuna kopija svojih albuma, a dobila je 12 Grammyja, između kojih je i zlatni kipić za životno djelo. Brojni ugledni časopisi svrstavaju je među najbolje slazbenike svih vremena, a Turner je i vlasnica zvijezde na Stazi slavnih u Hollywoodu.

Ovo je njezinih 10 najboljih pjesama po izboru publike:

"What's Love Got to Do with It"

"Private Dancer"

"Proud Mary"

"We Don't Need Another Hero (Thunderdome)"

"The Best"

"I Don't Wanna Lose You"

"River Deep - Mountain High"

"Goldeneye"

"Let's Stay Together"

"Typical Male"