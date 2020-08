The Frajle i Mija svojom se energijom, razigranošću i talentom izdvajaju od ostatka glazbene scene i upravo ih to čini autentičnima i zato njihova suradnja predstavlja pravo osvježenje.

Gledaj me u oči je pjesma koju ste čekali – prva suradnja The Frajli i Mije. Pjesmu će premijerno izvesti na ovogodišnjem dvanaestom izdanju CMC festivala u Vodicama, 5. rujna.

Marija Mirković, Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča, četiri prekrasne i izuzetno talentirane dame, svojim obradama, ali i autorskim pjesmama zavode nas od 2009. godine. Suradnja s Mijom Dimšić, glazbenom zvijezdom, sjajnom kantautoricom i višestrukom dobitnicom nagrade Porin, nešto je što je publika s nestrpljenjem čekala – Gledaj me u oči je pjesma koja će sigurno osvojiti mnoga srca diljem regije.

The Frajle i Mija svojom se energijom, razigranošću i talentom izdvajaju od ostatka glazbene scene i upravo ih to čini autentičnima i zato njihova suradnja predstavlja pravo osvježenje. Za pjesmu Gledaj me u oči djevojke kažu da govori o uživanju u sadašnjem trenutku, prepuštanju osjećajima i onim nekim posebnim danima koji nas neočekivano zauvijek obilježe. Govoreći o životu žena, on je nerijetko obilježen strogim pravilima, osudama i kalupima u koje bi se trebale uklopiti, a idealna žena je baš ova imaginarna iz pjesme – ona koja ne zna što nosi sutra, ali nije ju pretjerano briga jer je sada baš sve kako treba.

Glazbu i tekst potpisuju Vjekoslav Dimter, Mia Dimšić i Damir Bačić dok je za aranžman zaslužna ekipa Rubikon Sound Factoryja. Režiju spota snimljenog u zagrebačkom Grif baru potpisuju Sandra Mihaljević i Igor Ivanović, a kao glumac u spotu se pojavljuje Marko Mihaljević.

Koncertna suradnja The Frajli i Mije započela je prošlog prosinca kada su The Frajle gostovale na Mijinom koncertu u Lisinskom. Trebala se nastaviti nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju na tri rasprodana koncerta The Frajli Lisinskom, ali zbog epidemioloških mjera koncerti su odgođeni za jesen. Ipak, glazba uvijek pobijedi pa ih je u međuvremenu povezalo snimanje pjesme Gledaj me oči, a nastavlja se njezinim predstavljanjem na nizu zajedničkih koncerata: 26. 8. u Puli, 27. 8. u Šibeniku, 28. 8. u Rijeci i 29. 8. u Dubrovniku.