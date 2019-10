Od početnih 'Go' i leptira preko natpisa 'Hold Tight Zagreb' do završne poruke ljubavi i naklona mnogobrojnoj publici, Ed i Tom svoje su oduševljenje ljudima u Domu sportova pokazali i zahvalom Zagrebu na društvenim mrežama.

Nastup Toma Rowlandsa i Eda Simonsa ove subote u Domu sportova bio je jedan od najimpresivnijih koncerata koje je Zagreb imao priliku doživjeti!

Kako se i najavljivalo mjesecima ranije, prisustvovati nastupu The Chemical Brothersa uistinu znači doživjeti sasvim posebno audio-vizualno iskustvo. Spektakl je mala riječ, jer ono što je publika ove subote imala prilike doživjeti, teško se može prepričati onima koji nisu bili tamo. Krcat Dom sportova ‘gorio’ je od odlične energije, a sinkroniziranost ‘zvuka i slike’ te povezanost publike i izvođača digla je doživljaj na sasvim nepredvidljivu razinu.

Impozantni video zid, hipnotizirajući 3D vizuali, veličanstvena produkcija, laseri, basevi koji ‘tresu’ dvoranu, baloni, gigantski roboti i ‘kiša’ konfeta, sve to obilježilo je prvi zagrebački koncert Chemical Brothersa, u organizaciji RTL Musica.

Dom sportova vibrirao je kao jedno, a dobro raspoložena publika doživjela je iskustvo koje je protreslo sva njihova osjetila.

Pjesme s aktualnog albuma 'No Geography' poput 'Free Yourself' ili 'Eve of Destruction' poticali su svjesnost, a 'Galvanize’ i 'Block Rockin Beats' bijeg u vlastiti svijet. Singlovi poput 'Got to Keep On', 'Hey Boy Hey Girl' i 'MAH' donosili su razmjenu iskustava istinskog rave partyja s porukama o potrazi za smislom i zajedništvom ljudi svijeta. A sve to – i više od toga – The Chemical Brothers su donijeli pred publiku koja je, po završetku showa, isijavala zadovoljstvom, ispunjenošću i ushićenošću.

Kada je Ed Simons, u razgovoru za hrvatske medije, najavljivao jedinstveno iskustvo koje donosi show ispunjen najvećim hitovima i odabranim trenucima iz njihove karijere, najavio ga je kao psihodeličnu priču koja će stimulirati publiku i prenositi poruke putem posebno osmišljenih vizuala. Svaki vizual te večeri imao je svoje zašto, a svaka nova pojavnost izazivala je hipnotizirajući učinak te različita tumačenja poruka odaslanih s pozornice. Sinkronizacija benda i publike bila je impresivna, a kontakt s ljudima – mada umjetnici s pozornice nisu izgovorili niti jednu jedinu riječ – besprijekoran. Dugotrajno zazivanje bisa, zborno pjevanje, ruke u zraku, osmjesi na licima svih prisutnih uz mnoštvo objava na društvenim mrežama govore ono što publika i sama komentira - bilo je ovo jedno od najboljih koncertnih doživljaja uopće!

Od početnih 'Go' i leptira preko natpisa 'Hold Tight Zagreb' do završne poruke ljubavi i naklona mnogobrojnoj publici, Ed i Tom svoje su oduševljenje ljudima u Domu sportova pokazali i zahvalom Zagrebu na društvenim mrežama, dok će publika, vjerujemo, svoje dojmove proživljenog ‘kemijskog i bratskog’ svijeta slagati još danima.