Novom pjesmom "Srce u koroti" na Splitskom će se festivalu i ove godine predstaviti cijenjeni Tedi Spalato.

Stihovi isprepleteni ljubavnom tematikom uprizoreni su spotom koji je sniman u antičkoj Saloni, a na setu se Tediju pridružila bivša Miss Hrvatske, simpatična Maja Blaće (Spahija). Za glazbu i aranžman zaslužan je Branimir Mihaljević, a tekst potpisuje Željko Pavičić. Redateljica je spota Sandra Mihaljević.

Tediju se pjesma svidjela "na prvu".

"Neobično me raduje ponovna suradnja s Branimirom Mihaljevićem, vrsnim autorom i glazbenikom. Ponudio mi je skladbu "Srce u koroti" koju sam odmah osjetio kao svoju. Veseli me što je predstavljamo na Splitskom festivalu. Pjesma i aranžman pogodili su moj vokalni senzibilitet. Mislim da će pjesma zaživit, iskreno je napisana, vrlo jedan kvalitetan tekst i glazba. Mislim da će se mnogi pronaći u toj pjesmi. Također me raduje suradnja sa Sandrom Mihaljević koja je uradila spot u staroj Saloni. Vrlo je pedantna i kadrira više art varijantu. Nadam se da ćemo još surađivati. U spotu igra i Maja Spahija tako da se imamo čime pohvaliti. Zahvaljujem mojoj Scardoni kao i svim glazbenicima i suradnicima na pjesmi i želim vam ugodno slušanje", poručio je Tedi.

Redateljica Sandra Mihaljević otkriva kako je prošlo snimanje u Saloni: "To je bio jedan predivan dan, prekrasna lokacija i divni ljudi. Snimali smo u Solinu u antičkoj Saloni, najvećem arheološkom parku u Hrvatskoj. Glavni glumci su predivna Maja Spahija Miss Hrvatske 2015 godine i Tedi Spalato koji je vrhunski odglumio svaku zadanu ulogu. Snimanje je teklo vrlo ugodno i opušteno s puno smijeha".

Maja Blaće sretna je što je surađivala s Tedijem i ekipom.

"Zbog cijele ove situacije i od korone, izolacije i distanciranja jako mi je bilo drago kad me Sandra nazvala za ovaj spot. Napokon nešto da se događa, uzbuđenje neko, da se podružimo i da se malo maknemo iz kalupa novog normalnog. Tako da sam jako sretna", izjavila je Maja.

I prošle je godine Tedi nastupio na Splitu, a za pjesmu "Ne zamiri vilo" pripala mu je nagrada "Srebrni val", druga nagrada stručnog žirija. Pjesma koja je posvećenima onima kojih više nema i koja je oda ljubavi pokazala se dobitnom i razgalila srca publike.