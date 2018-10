Dva najveća svjetska diva u svijetu showbiznisa – Cirque du Solei i film AVATAR – udružili su snage kako bi svijetu predstavili jedinstveni višeosjetilni spektakl TORUK – The First Flight koji za samo dva mjeseca stiže na pozornicu zagrebačke Arene.

Najveća hrvatska metropola samo je jedan od brojnih gradova koje će posjetiti u sklopu europskog dijela svjetske turneje koji započinje 10. listopada u Rotterdamu, a ulaznice za ovaj jedinstveni dvosatni spektakl već su u prodaji. U Zagreb stižu i obožavatelji iz Njemačke, Italije, Slovačke, Rumunjske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Srbije te Bosne i Hercegovine koji su svoje ulaznice već osigurali.





Instalacije poput upečatljivog “Dream Catchera“ visokog trinaest metara, zmaj koji pokriva 20 metara kvadratnih, Toruk s rasponom krila od 12 metara, šestonogo mitsko biće, brojni kostimi, lutke, vizualni efekti i zadivljujuće animacije zasigurno će ostaviti bez daha i hrvatske posjetitelje, a u iščekivanju donosimo zanimljivosti i manje poznate činjenice o ovoj fascinantnoj priči i umjetničkoj skupini.





TORUK – The First Flight je 37. po redu produkcija kanadske atrakcije Cirque du Soleil od 1984. godina kada je tvrtka osnovana. Svjetska premijera održana je krajem 2015. godine u američkom gradu Bossier City, a predstava je potom krenula na sjevernoameričku turneju koja je trajala sve do 2017. kada se preselila u Aziju. Europski dio svjetske turneje obuhvaća osamnaest gradova, a službeno završava u Münchenu, 9. lipnja 2019. godine. Predstavu je do sad pogledalo gotovo milijun i pol ljudi, a odigrana je preko 350 puta u više od 50 gradova svijeta. Filmski hit AVATAR Jamesa Camerona, koji ponosno nosi titulu najuspješnijeg filma svih vremena sa zaradom od čak 3.6 bilijuna dolara, poslužio je kao inspiracija, a priča nas vraća tri tisuće godina prije radnje poznate iz filma. Na zadivljujućoj pozornici oživjet će mitski svijet Pandore i narod Na'vi. “Oel ngati kameie“ u prijevodu znači “Vidim te“, a riječ je o prepoznatljivoj rečenici iz filma na jeziku Na'vi koji je u potpunosti izmislio lingvist Dr. Paul R. Frommer. Angažirao ga je James Cameron za potrebe snimanja filma, a glumci su naučili čak tisuću riječi.





Očaravajuća kostimografija u svakoj predstavi Cirque du Soleila djelo su više od 300 stalno zaposlenih dizajnera i krojača koji osmišljavaju, šiju i oslikavaju svaki djelić kostima. Kako bi savršeno odgovarali izvođačima, Cirque ima 3D modele, dobivene skeniranjem tijela svakog od njih. S obzirom da nanošenje šminke na lice samo jednog izvođača za predstavu iziskuje više od sat vremena, svaki je izvođač obučen da našminka sam sebe u sklopu pripreme za show, a kako bi se osiguralo pridržavanje izvođača strogim prehrambenim standardima, Cirque zapošljava ugostiteljsko osoblje za turneje koje priprema dva obroka dnevno prema meniju unaprijed odobrenom od strane središnjeg ureda u Montrealu. Neometana i jasna komunikacija između stage menagera, tehničara i izvođača, Cirque du Soleil osigurava vlastitom radio frekvencijom, a kako izvođači u jednoj predstavi dolaze iz brojnih zemalja, uveden je engleski kao službeni jezik. U timu ima nekoliko setova izvođača blizanaca koji nastupaju zajedno koristeći svoju urođenu povezanost za bolju koordinaciju i usklađivanje scenskih pokreta te akrobacija.





Izvođači, članovi trupe koji su u braku ili imaju djecu, dobrodošli su povesti svoje obitelji na turneju s njima, a Cirque nudi i putujuće škole na turnejama svakog projekta. Glumci uglavnom nemaju sigurnosne zamjene pa ako se slučajno dogodi da izvođač iznenada iz nekog razloga mora prestati nastupati, čitava se turneja obustavlja, a show se prerađuje kako bi se novi član tima uigrao. Predstave ponekad na turneji imaju i po petnaest kamiona s opremom, a istovar i postavljenje showa obično traje po dvanaestak sati. Poznati su i po strogoj politici ne korištenja životinja u svojim predstavama jer smatraju kako se dresiranje i treniranje životinja protivi njihovoj urođenoj prirodi te kako slonu ili tigru nikako nije mjesto u kavezu na turneji oko svijeta. Njihove je brojne predstave pogledalo više od 180 milijuna gledatelja iz više od 420 gradova svijeta na šest kontinenata, godišnje prodaju više od 10 milijuna ulaznica, a tvrtka ima gotovo 4.000 zaposlenika, uključujući 1.300 izvođača iz 50 različitih država.





TORUK – The First Flight bit će postavljen u Areni Zagreb, od 7. do 9. prosinca 2018., a ulaznice za četiri izvedbe koje su na rasporedu 7. prosinca u 20 sati, 8. prosinca u 15.30 i 19.30 sati te 9. prosinca u 15.30 sati, mogu se osigurati putem sustava Eventim.

U nastojanju da doživljaj publike podignu na potpuno novu razinu i što više ju uključe u performans, lansirana je i mobilna aplikacija TORUK – The First Flight, prvu takve vrste. Aplikacija je napravljena u suradnji s dugogodišnjim tehnološkim partnerom SAP-om, a cjelokupno iskustvo diže na jednu novu razinu te omogućuje publici da bude dijelom akcije prije, tijekom i nakon same predstave! Svi Apple korisnici aplikaciju mogu preuzeti putem sustava Itunes.

